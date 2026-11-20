Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je znova presenetil. Tokrat sta se s svojo veliko zaveznico, nekdanjo predsednico Hrvaške Kolindo Grabar-Kitarović, s katero sta prijateljske vezi stkala med predsedovanjem, pokazala v novi luči. Stopila sta za štedilnik in skupaj posnela televizijski oglas.

Borut Pahor s Kolindo Grabar-Kitarović posnel televizijski oglas FOTO: Vitapur

Kako se bo razpletlo dogajanje v kuhinji MasterChef Slovenija in kdo bo osvojil naziv zmagovalca 12. sezone, pa izveste prihodnji teden na POP TV in VOYO.

Pahorja ste po koncu njegovega predsedovanja videli že marsikje, kmalu tudi v vlogi sodnika Slovenija ima talent, za štedilnikom v vlogi kuharja pa še ne. Tokrat je zavihal rokave, si nadel predpasnik in se med kuhanjem izjemno zabaval z nekdanjo predsednico Hrvaške.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke