Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor je znova presenetil. Tokrat sta se s svojo veliko zaveznico, nekdanjo predsednico Hrvaške Kolindo Grabar-Kitarović, s katero sta prijateljske vezi stkala med predsedovanjem, pokazala v novi luči. Stopila sta za štedilnik in skupaj posnela televizijski oglas.
Pahorja ste po koncu njegovega predsedovanja videli že marsikje, kmalu tudi v vlogi sodnika Slovenija ima talent, za štedilnikom v vlogi kuharja pa še ne. Tokrat je zavihal rokave, si nadel predpasnik in se med kuhanjem izjemno zabaval z nekdanjo predsednico Hrvaške.
Kdo od njiju se je v kuhinji bolje odrezal, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku, kdo bo okronan za novega zmagovalca MasterChef Slovenija, pa bo na POP TV znano prihodnji torek ob 20. uri.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.