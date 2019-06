Borut Pahor na kvadrociklu pomagal zbirati denar za socialno šibke

Radijski voditelj Miha Deželak se je pretekli vikend odpravil na pot, že peto leto zaporedoma. Junak Deželak se je tokrat usedel na kvadrocikel in s startom v Slovenj Gradcu začel z dobrodelno dogodivščino. Na dolgi poti ga spremljajo tudi znani obrazi.

Na štartu sta Miho Deželaka podprla sovoditelja Denis Avdić in Anja Ramšak in mu pomagala s začetnimi kilometri. Prišlo pa je kar nekaj znanih obrazov, med drugim tudi tekmovalec prve sezone šova Zvezde plešejo Denis Porčič Chorchyp, boksar Dejan Zavec, kolesar Primož Rogličin hokejist Anže Kopitar.

Miho je presenetil tudi Anže Kopitar. FOTO: Darja Štravs Tisu

Akcijo Deželak junak podpira tudi medijska hiša POP TV, saj gre zbran denar tudi za socialno ogrožene družine iz Verige dobrih ljudi, ki je projekt Zveze prijateljev mladine Moste Polje.

Deželaka je obiskal tudi predsednik Borut Pahor. "Kot veste so oči slovenske javnosti uprte v maraton Franjo, toda Slovenijo je obšla informacija, da je Deželak na poti, zato so vse oči usmerjene v Slovensko Bistrico. Slišali smo, da se je Deželak znašel v težavah, takoj smo se usedli v avto in prišli na pomoč. Zato bomo sedaj nekaj kilometrov vozili zraven," je v nedeljo navdušeno povedal predsednik. "Zelo sem presenečen, saj takega obiska nisem pričakoval. Počaščen sem, da ste si na tako lepo nedeljo vzeli čas in prišli sem. Super, da mi boste pomagali," je bil navdušen Miha in s predsednikom izmenjal nekaj besed še na kvadrociklu.

Najbolj pa je bil vesel predsednika države. FOTO: Darja Štravs Tisu