Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Borut Pahor po nesreči s kolesom pristal v bolnišnici

Ljubljana, 05. 05. 2026 20.02 pred 29 minutami 2 min branja 12

Avtor:
K.A.
borut pahor

Kolesarjenje je priljubljena oblika rekreacije številnih Slovencev, med katerimi je tudi Borut Pahor. A cestna rekreacija je vedno tudi nevarna in da nesreča nikoli ne počiva, je na lastni koži občutil tudi novi žirant našega šova Slovenija ima talent. Po nesrečnem padcu je pristal v bolnišnici, kot je razkril v objavi na Instagramu, pa si je zlomil ključnico in lopatico.

"Včeraj popoldne. Grd padec pri kolesarskem spustu s Pasje Ravni. Zlom ključnice in lopatice. Vse ok, zvečer zapustil urgenco, danes že v pisarni na pogovoru z novo mladinsko delegatko OZN," je svoj opis ob fotografiji, na kateri leži na bolniški postelji, zapisal Borut Pahor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novi žirant šova Slovenija ima talent je sprva močno prestrašil svoje sledilce, nato pa jih je pomiril s fotografijo, na kateri z opornico sedi na stolu in se prešerno smeji. V nadaljevanju opisa se je zahvalil tudi vsem, ki so mu pomagali pri poškodbi. "Dve zahvali: a) zlati družini Kavčič iz Lučin in gospodu Tadeju, ki je pustil kmetijska opravila in me odpeljal v Ljubljano. b) izjemno profesionalni in prijazni ekipi Urgentnega centra UKC," je zapisal.

Preberi še 'Ko sva z Nuško Drašček samo sanjala, da bova v žiriji Talentov'

Svoje oboževalce je obenem še spomnil, da nesreča nikoli ne počiva in da ga je pri hujših poškodbah rešila zelo pomemben del kolesarske opreme. "Še ena važna stvar. Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da vseh drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil. Rešila me je ČELADA. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil," je zapisal nekdanji predsednik države, ki bo ob začetku snemanja nove sezone oddaje zagotovo že v polni pripravljenosti sedel na žirantski stolček.

borut pahor nesreča kolo bolnišnica slovenija ima talent

Luka Dončić okreva po poškodbi in rešuje družinske zadeve

24ur.com Kranjec udeležen v hudi prometni nesreči
24ur.com Huda poškodba slovenskega kolesarskega reprezentanta
24ur.com Roglič po padcu sam naravnal ramo – kako si športnik pri poškodbi pomaga sam?
24ur.com Poškodba Rogliča težja kot se je zdelo, zlomil si je vretence
24ur.com Za kolesarja usodna tramvajska tirnica
Moskisvet.com Sekunde od tragedije: tako je slovenski reli voznik ušel smrti
24ur.com Gordon Ramsay po nesreči s kolesom: Videti sem kot vijoličen krompir
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ga. Nutrija
05. 05. 2026 20.32
Telefon še drži v rokah
Odgovori
0 0
ptuj.si
05. 05. 2026 20.31
Narcisističi levičar.
Odgovori
-1
0 1
Alergičen na levake
05. 05. 2026 20.28
Njemu je nevarno vse kar je več od fotografiranja v pisarni 😁😂🤣
Odgovori
+0
1 1
Slash
05. 05. 2026 20.28
Upam da je na dobri vzmetnici...
Odgovori
+2
2 0
Svetec 2021
05. 05. 2026 20.27
Upam da je tudi njemu policija napisala kazen za neprilagojeno hitrost kot jo dobi vsak navaden človek!
Odgovori
-1
0 1
Samo-ne-rdeci
05. 05. 2026 20.27
ok.
Odgovori
-1
0 1
Tir1
05. 05. 2026 20.25
Pa je izkoristil priložnost za en selfi.
Odgovori
-1
0 1
Claus
05. 05. 2026 20.23
Kdo je to ?
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
05. 05. 2026 20.23
Važen mu je selfi,bedaku
Odgovori
+0
1 1
tamiflu
05. 05. 2026 20.21
patetik vedno in povsod
Odgovori
+1
2 1
Aristofan
05. 05. 2026 20.13
Želim mu hitro okrevanje, me pa mimogrede zanima kako dolgo je čakal na oskrbo na urgenci? Prepričan sem da zagotovo ne tako dolgo kot mi običajni smrtniki in kot je pri njem že v navadi bo pel vso čast in slavo hitri in profesionalni oskrbi.
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1838526
05. 05. 2026 20.09
Vse za šov
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
cekin
Portal
Pozabili ste prijaviti avto državi? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696