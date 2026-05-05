Borut Pahor po nesreči s kolesom pristal v bolnišnici

"Včeraj popoldne. Grd padec pri kolesarskem spustu s Pasje Ravni. Zlom ključnice in lopatice. Vse ok, zvečer zapustil urgenco, danes že v pisarni na pogovoru z novo mladinsko delegatko OZN," je svoj opis ob fotografiji, na kateri leži na bolniški postelji, zapisal Borut Pahor.

Novi žirant šova Slovenija ima talent je sprva močno prestrašil svoje sledilce, nato pa jih je pomiril s fotografijo, na kateri z opornico sedi na stolu in se prešerno smeji. V nadaljevanju opisa se je zahvalil tudi vsem, ki so mu pomagali pri poškodbi. "Dve zahvali: a) zlati družini Kavčič iz Lučin in gospodu Tadeju, ki je pustil kmetijska opravila in me odpeljal v Ljubljano. b) izjemno profesionalni in prijazni ekipi Urgentnega centra UKC," je zapisal.