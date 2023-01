Borut Pahor prodaja svojo staro katro, denar bo podaril otrokom z rakom

Nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je že v času svojega mandata večkrat dokazal, da mu je mar za ljudi. Ljudski predsednik, kot so ga mnogi poimenovali, pa tudi po opravljeni predsedniški funkciji nadaljuje s svojo dobrodelnostjo. Kar na svojem Instagramu je objavil, da prodaja svojo staro katro, denar, ki ga bo dobil od prodaje, pa bo podaril za dober namen.

Že v času predsedovanja se je Pahorja prijel vzdevek Instagram predsednik, saj je z rednim objavljanjem na omenjenem družbenem omrežju vedno privabljal veliko pozornosti. V tem času je zbral kar 136.000 sledilcev, med njimi pa je tudi veliko znanih obrazov, ki so ga podprli tudi pri prodaji katre. V komentarjih pod fotografijo, s katero je zbral več kot 5300 všečkov, se je poleg prepoznavnih Slovencev oglasilo tudi veliko oboževalcev, ki so nekdanjemu predsedniku izkazali spoštovanje za tovrstno odločitev, nekateri so mu tudi zaželeli, da za avto prejme čim več denarnih sredstev.