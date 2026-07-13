Borut Pahor raziskuje Kitajsko: prikupne pande, 'srčkasta' drevesa in dedek

Borut Pahor se je letošnje poletje odločil izkoristiti za raziskovanje tujih dežel. Tokrat je odpotoval na Kitajsko, kjer zadnjih nekaj dni uživa ob odkrivanju njihovih znamenitosti, lokalnih specialitet in kulture. Utrinke s potovanja je kot pravi vplivnež seveda delil tudi na družbenih omrežjih, kjer je v svojem značilnem humornem slogu razkril tudi nekaj zanimivosti.
Nedavno se je sprehajal po ulicah kitajskega mesta Fuzhou, kjer se je fotografiral tudi ob naravni znamenitosti - srčkastem drevesu. "Z malo domišljije boste videli krošnjo za menoj v obliki srca. No, kitajski zaljubljenci jo vidijo - in se pod drevesom noro fotkajo za srečo. Poanta drevesa pa je v tem, da je krošnja v naravni obliki in ni nikakor obrezana ali negovana. Zato gre za med med spominčki iz Fuzhouja," je zapisal na Instagramu in s tem svoje sledilce podučil tudi o tem, zakaj je drevo posebno.
Med sprehodom si je privoščil tudi kavo v znamenitem Starbucksu, se fotografiral z dekletom, ki je snemalo reklamo, in si privoščil okrepčilo v eni najbolj znanih restavracij s hitro prehrano na svetu. Kot je razkril s predhodno objavo, ga je malo mesto na zahodu ob obali Pacifika, z vsega 8,5 milijona prebivalcev, takoj navdušilo. "Subtropska klima, morska hrana, zahodni mestni vrvež pozno v noč, o dveh milijonih registriranih skuterjev, ki se vijejo po mestu kot deževniki, niti ne govorim," je dodal.
Svoje popotovanje je nekdanji predsednik Slovenije sicer začel v mestu Chengdu, kjer si je ogledal tudi znamenite pande. "Spoznajte pando. Mislim, da ji je ime Fancy Panda. Mladička. Tako se je postavila direktno predme, da sem jo lepo pofotkal. Živi v rezervatu za pande blizu Chengduja, v provinci Sečuan. Ker sem bil dopoldne prost, sem prosil gostitelja, naj mi pripravi izlet tja. V 20-milijonski Chengdu zaradi pand prihajajo radovedneži iz celega sveta, saj jih je v naravi sicer nemogoče videti. Lepo doživetje," je zapisal ob fotografiji prikupne živali, kasneje pa razkril še resnično zgodbo, ki se mu je zgodila pred ogledom pand.
"Ko smo v rezervatu za pande čakali, da po nas pride golf avtomobilček, je deklici na sliki steklenica vode padla iz rok in se odkotalila pod ograjo na drugo stran. Splezal sem čez ograjo in ji prinesel steklenico, oče pa ji je nekaj rekel v kitajščini - in ona je to ponovila meni. Asistentka mi je v smehu prevedla: 'Thank you, grandpa.' Varnostnik in jaz sva se zakrohotala in je očeta zanimalo, zakaj. Še nikoli mi nihče ni rekel dedek, pa smo se potem smejali vsi (ok, jaz bolj grenko) in naredili fotko za spomin na dan, ko se je to zgodilo prvič," je razkril zabaven trenutek, ki mu bo za vedno ostal v spominu.
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