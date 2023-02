Borut Pahor: V biografskem filmu bi igral samega sebe, zdaj imam čas

Borut Pahor je z veseljem sprejel povabilo v naš POPkast, kjer se je prvič v svoji karieri pogovarjal o bolj sproščenih temah. Pojasnil je, kako gleda na družbena omrežja, pojasnil, zakaj mu je Taylor Swift tako simpatična, in se (ponovno) izkazal kot pravi filmofil.

'Končno imava z ljubo Taylor nekaj skupnega'

Pred dnevi je gospod predsednik na svojem Instagramu ponovno navdušil z bolj sproščeno objavo, ki nima nikakršne zveze z njegovo politično kariero. Objavil je fotografijo ameriške pevke Taylor Swift in ob njej zapisal: "Končno imava z ljubo Taylor nekaj skupnega!" Kaj? Srečno število: 13. A ne le to, v POPkastu je med njima potegnil še nekaj vzporednic.

"Do njene glasbe nisem prišel kot glasbeni navdušenec, ampak kot nekdo, ki preko YouTuba redno spremlja pogovore v ameriških pogovornih oddajah. Ona je precej pogosta gostja in velja za eno bolj duhovitih sogovornic. Njena duhovitost, mestoma tudi velika iskrenost, pa sta me zelo pritegnili. Kasneje sem malček poguglal njeno glasbo in za nekoga, ki ni največji navdušenec nad countryjem ali nad tem popom, me je absolutno fascinirala. Je profesionalka, ki obvlada svoj posel v vseh ozirih," je povedal nasmejani Pahor. Taylorina najljubša pesem? "Shake it off," kot iz topa odgovori nekdanji predsednik.

V ZDA je pred meseci odmevala polemika težav, ki so nastale ob nakupu vstopnic za njen koncert, in kot je povedal, je tudi to zadevo podrobno spremljal. "Nisem zelo pogost obiskovalec koncertov, vendar če bi bila v Evropi, bi šel. Mimogrede, včeraj sem malo poslušal, kako je bilo na podelitvi grammyjev in ne morem biti kot oboževalec Taylor Swift najbolj zadovoljen. Ne vem, zakaj so se tokrat obnašali, kot da je ni, ampak v redu, po moje so bili ljubosumni na njene dosedanje uspehe in niso hoteli nadaljevati s tem."