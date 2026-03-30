Borut Pahor: V promociji in poslovnem življenju veliko bolj uživam, kot sem v politiki

"Da bi si popravil ugled, sem postal ambasador Vitapurja in to mi gre kar dobro od rok. Prav rad se udeležujem takih otvoritev, zato ker imam nekaj njihovih proizvodov doma in sem zelo zadovoljen," nam je povedal Pahor in pojasnil: "Zagotovo imata svet politike in posla nekaj skupnega, in to je marketing. Nekaj, kar imaš, moraš znati prodati. Moram reči, da v promociji in poslovnem življenju veliko bolj uživam, kot sem v politiki, čeprav se nič ne pritožujem. Tudi takrat je bilo napeto, zdaj pa mogoče malo bolj sproščeno, to pa že moram priznati."

Nekdanji politik, zdaj pa vplivnež z več kot 350 tisoč sledilci in ambasador podjetja Vitapur, Borut Pahor , je pretekli vikend v Domžalah s slavnostnim nagovorom odprl 30. poslovalnico trgovine in napovedal, da bo tudi nadaljevanje kampanje gotovo malce razburilo javnost.

Kako pa je sedaj življenje za nekdanjega predsednika države in premierja drugačno?

"V mojem poslovnem portfelju je tudi monetizacija družbenih omrežij. Imam srečo, da imam tudi 350.000 sledilcev in odločili smo se, da gremo na trg. Ta trg se je odzval zelo dobro, nad našimi pričakovanji, tako da je to terjalo ustanovitev svoje produkcijske ekipe. To so mladi ljudje, z njimi rad ustvarjam in ko smo tukaj snemali reklamo za promocijo za njihove vzmetnice in vzglavnike, nekaj od tega bo kmalu spet razburilo javnost, smo prav uživali," nam je odgovoril Pahor in dodal: "Mislim, da pri vsem, kar počnemo, tudi če je to profesionalno, moramo uživati. To je bilo vedno moje načelo. To moram odkrito povedati. Tudi če je bilo to v politiki v teh 32 letih tudi težko, sem vendarle užival in se tudi zabaval. Zdaj pa zlasti. Iščem tiste projekte, v katerih se tudi zabavam. Še vedno skušam biti kreativen in zabaven, obkrožen z mladimi ljudmi. V ekipi nas je osem in se imamo super."

Kdo v Sloveniji ali v tujini pa bi bil od politikov primeren tudi za delo v svetu vplivništva in družbenih omrežij?

"O tem sva se tudi pogovarjala in deloma šla tudi po isti poti, vsak po svoje tako v politiki in po njej, s predsednikom Obamo. On je zelo zgodaj začel govoriti o pomenu družbenih omrežij in tudi jaz sem bil med prvimi v Sloveniji, ki sem razumel, da je to orodje novega časa. Zdaj je on v promociji in se je z družino preselil v Hollywood. Jaz delno, ne v celoti, ostajam v tem poslu in oba, zgleda, se zabavava in nama je to všeč," nam je odgovoril Pahor.