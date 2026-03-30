Domača scena

Borut Pahor: V promociji in poslovnem življenju veliko bolj uživam, kot sem v politiki

Ljubljana, 30. 03. 2026 17.32 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik
Borut Pahor

Ena izmed najbolj odmevnih marketinških kampanj preteklega leta je dobila naslednje poglavje. V njej je nekdanji predsednik vlade in predsednik države Borut Pahor med drugim v pižami poziral v postelji ob goli ženski, kar je v slovenski javnosti sprožilo burne odzive.

Nekdanji politik, zdaj pa vplivnež z več kot 350 tisoč sledilci in ambasador podjetja Vitapur, Borut Pahor, je pretekli vikend v Domžalah s slavnostnim nagovorom odprl 30. poslovalnico trgovine in napovedal, da bo tudi nadaljevanje kampanje gotovo malce razburilo javnost.

"Da bi si popravil ugled, sem postal ambasador Vitapurja in to mi gre kar dobro od rok. Prav rad se udeležujem takih otvoritev, zato ker imam nekaj njihovih proizvodov doma in sem zelo zadovoljen," nam je povedal Pahor in pojasnil: "Zagotovo imata svet politike in posla nekaj skupnega, in to je marketing. Nekaj, kar imaš, moraš znati prodati. Moram reči, da v promociji in poslovnem življenju veliko bolj uživam, kot sem v politiki, čeprav se nič ne pritožujem. Tudi takrat je bilo napeto, zdaj pa mogoče malo bolj sproščeno, to pa že moram priznati."

Borut Pahor je ambasador podjetja Vitapur.
Borut Pahor je ambasador podjetja Vitapur.
FOTO: POP TV

Kako pa je sedaj življenje za nekdanjega predsednika države in premierja drugačno?

"V mojem poslovnem portfelju je tudi monetizacija družbenih omrežij. Imam srečo, da imam tudi 350.000 sledilcev in odločili smo se, da gremo na trg. Ta trg se je odzval zelo dobro, nad našimi pričakovanji, tako da je to terjalo ustanovitev svoje produkcijske ekipe. To so mladi ljudje, z njimi rad ustvarjam in ko smo tukaj snemali reklamo za promocijo za njihove vzmetnice in vzglavnike, nekaj od tega bo kmalu spet razburilo javnost, smo prav uživali," nam je odgovoril Pahor in dodal: "Mislim, da pri vsem, kar počnemo, tudi če je to profesionalno, moramo uživati. To je bilo vedno moje načelo. To moram odkrito povedati. Tudi če je bilo to v politiki v teh 32 letih tudi težko, sem vendarle užival in se tudi zabaval. Zdaj pa zlasti. Iščem tiste projekte, v katerih se tudi zabavam. Še vedno skušam biti kreativen in zabaven, obkrožen z mladimi ljudmi. V ekipi nas je osem in se imamo super."

Kdo v Sloveniji ali v tujini pa bi bil od politikov primeren tudi za delo v svetu vplivništva in družbenih omrežij?

"O tem sva se tudi pogovarjala in deloma šla tudi po isti poti, vsak po svoje tako v politiki in po njej, s predsednikom Obamo. On je zelo zgodaj začel govoriti o pomenu družbenih omrežij in tudi jaz sem bil med prvimi v Sloveniji, ki sem razumel, da je to orodje novega časa. Zdaj je on v promociji in se je z družino preselil v Hollywood. Jaz delno, ne v celoti, ostajam v tem poslu in oba, zgleda, se zabavava in nama je to všeč," nam je odgovoril Pahor.

borut pahor vitapur poslovalnica

V luči pravne drame Dončić na golf igrišču

Borec21
30. 03. 2026 17.45
Tale Vitapur je očitno predrag...
bibaleze
Portal
Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
To lepotico ljubi Domen Prevc
To lepotico ljubi Domen Prevc
vizita
Portal
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Trik za kremne omake brez uporabe smetane
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
