Borutu Pahorju vročina ne pride do živega: poletne dni preživlja aktivno

Ni skrivnost, da je Borut Pahor velik športni navdušenec. Za uspešne slovenske športnike večkrat navija v živo, jih podpre na družbenih omrežjih, ob tem pa svoj prosti čas izjemno rad tudi sam posveti številnim športnim aktivnostim. Nič drugače ni niti poleti, novi žirant Slovenija ima talent se namreč kljub veliki vročini redno rekreira. 62-letnik je v preteklih dneh s svojimi sledilci, katerim redno ponuja vpogled v svoje zasebno življenje, delil dve fotografiji, ki sta nastali med različnima športnima podvigoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pred dnevi je pohajkoval po Goriškem in Brdih, nato pa se odpravil še na tek po Trstu. "Kljub vročini je zelo teknilo, ker je na poti obilo pip s svežo vodo in tušev. Seveda smo po teku končali v vodi, kar je teknilo na kvadrat," je fotografiji, ki je nastala po športnem podvigu, pripisal Pahor, ki pa ni počival niti včeraj. S kolesom je raziskoval Istro, kratek počitek pa si je privoščil v majhni vasici, ki ga je povsem očarala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke