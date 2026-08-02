Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Borutu Pahorju vročina ne pride do živega: poletne dni preživlja aktivno

Ljubljana, 02. 08. 2026 14.44 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
E.K.
Borut Pahor

Borut Pahor se kljub izjemnim vročinskim razmeram ne odpoveduje svojim športnim aktivnostim. Nekdanji predsednik države se med pripravami na vlogo žiranta v šovu Slovenija ima talent poletne dni rad krajša s kolesarjenjem in tekom, utrinke svojih treningov pa redno deli s sledilci.

Ni skrivnost, da je Borut Pahor velik športni navdušenec. Za uspešne slovenske športnike večkrat navija v živo, jih podpre na družbenih omrežjih, ob tem pa svoj prosti čas izjemno rad tudi sam posveti številnim športnim aktivnostim. Nič drugače ni niti poleti, novi žirant Slovenija ima talent se namreč kljub veliki vročini redno rekreira. 62-letnik je v preteklih dneh s svojimi sledilci, katerim redno ponuja vpogled v svoje zasebno življenje, delil dve fotografiji, ki sta nastali med različnima športnima podvigoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred dnevi je pohajkoval po Goriškem in Brdih, nato pa se odpravil še na tek po Trstu. "Kljub vročini je zelo teknilo, ker je na poti obilo pip s svežo vodo in tušev. Seveda smo po teku končali v vodi, kar je teknilo na kvadrat," je fotografiji, ki je nastala po športnem podvigu, pripisal Pahor, ki pa ni počival niti včeraj. S kolesom je raziskoval Istro, kratek počitek pa si je privoščil v majhni vasici, ki ga je povsem očarala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob objavi fotografije, ki je nastala med kolesarjenjem, je delil še nasvet, kako lahko njegovi sledilci omenjeno lokacijo obiščejo tudi sami. "Oprtalj je čarobna istrska vasica, na katero se lahko precej strmo vzpnete tudi iz doline Mirne. Vijugasta cesta vam ponudi lep kolesarski šestkilometrski užitek. Večinoma poteka v senci dreves, kar v teh dneh pride prav. Na vrhu je kavarnica, ki pride še bolj prav," je zapisal nekdanji predsednik Republike Slovenije.

Borut Pahor šport kolesarjenje tek Slovenija ima talent

Izjemen podvig Slovenke: 7631 kilometrov, 15 držav in 21 let staro kolo

Zadovoljna.si Osebni trener razkriva, kako prilagoditi vadbo v poletnih mesecih
24ur.com 22-letni slovenski reprezentant Rok Ažnoh želi med najboljše na svetu
Zadovoljna.si Trener opozarja: to morate vedeti o treningih v poletni vročini
24ur.com Lanišek: Bolečin je malo, gibljivost je vse boljša in nastopil bom v Planici
24ur.com Tila Čeha čaka pestro poletje
24ur.com Predsednik Pahor še zadnjič sprejel najboljše slovenske športnike
24ur.com Kaj slovenske kolesarje na olimpijskih igrah čaka brez Tadeja Pogačarja?
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delboy Trotter
02. 08. 2026 16.12
BORAT Pahor
Odgovori
0 0
Lovec na mušice
02. 08. 2026 16.10
Oprtalj, kjer je bil Pahor je "majhna vasica", ki ima 75 prebivalcev. Od Kopra oddaljen približno pol ure vožnje. Leta 1931 je imel ob popisu 3.138 prebivalcev. Potem pa vojna, nova oblast in komunizem so žal hitro naredili svoje.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
02. 08. 2026 16.05
afneguncar, ker dobro ve, če se mu kaj zgodi, ne bo čakal na urgenci ampak bo prednostno obravnavan
Odgovori
+1
1 0
Borec21
02. 08. 2026 16.05
Ohranjen od gubljenja vremena
Odgovori
0 0
kekyooo
02. 08. 2026 16.01
Od predsednika države do reklamneža. Dno.
Odgovori
+2
2 0
Veščec
02. 08. 2026 15.46
ah,brez komentarja,pa to
Odgovori
+1
1 0
Perrun
02. 08. 2026 15.45
tezko bi rekel, da je tale tip ravno glas razuma..
Odgovori
+5
5 0
Bombardirc1
02. 08. 2026 15.42
Manjka opomba plačana reklama...
Odgovori
+6
6 0
rogla
02. 08. 2026 15.31
Bolj star, bolj ... Vročina vpliva na obnašanje!
Odgovori
+7
7 0
bobiv
02. 08. 2026 15.21
In to smo mi meli za predsednika?!
Odgovori
+8
10 2
Anion6anion
02. 08. 2026 15.04
Zakaj ni v zaporu Dobrunje zaradi pripadle investicije TEš 6?
Odgovori
+8
9 1
Sanchez Robi
02. 08. 2026 15.12
Vročina.
Odgovori
+5
6 1
osservatore
02. 08. 2026 14.56
Brezdelni Borat ne more brez kroacije!
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
Portal
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Vročinski val: Kako zaščititi otroke pred nevarnimi temperaturami
Vročinski val: Kako zaščititi otroke pred nevarnimi temperaturami
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Je bila Rimska cesta nekoč obrnjena na bok? Nova teorija razkriva burno preteklost naše galaksije
Je bila Rimska cesta nekoč obrnjena na bok? Nova teorija razkriva burno preteklost naše galaksije
dominvrt
Portal
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
okusno
Portal
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881