Boštjana Dermol z novo pesmijo opeva večna prijateljstva

Boštjan Dermol , nekdanji frontman poprockovske zasedbe Nude , ob začetku poletja med poslušalce pošilja drugo pesem s svojega glasbenega prvenca Q . Album bo sicer luč sveta ugledal jeseni, do takrat pa pravi, da bo presenečal z globokimi besedili in izvirnimi videospoti. Skladba Za vedno je ena najbolj radoživih s prihajajočega albuma. Poletno obarvana žalostinka je zavita v upanje in nostalgijo preteklih morskih utrinkov. "V sebi nosi nostalgijo odhajajočega poletja, lepih spominov in upanja, da se takšno poletje še kdaj ponovi," je dejal Boštjan.

"Skladba govori o lepih, poletnih in brezskrbnih dneh, kjer se poti ljudi znova združijo, vendar tudi kmalu razidejo. Nikoli pa ne izgubimo upanja, da se bomo ponovno srečali." Zgodba, katere zvočna podoba je bila posneta v treh studiih, nosi širši pomen. "Opeva večna prijateljstva, ki v nas puščajo sledi in jih v mislih ter spominih nosimo še dolgo, tudi ko jih več ni. 'Za vedno' je zgodba o hrepenenju, upanju ponovitve, brezskrbnosti poletnih dni in skupaj prehojenih poteh. Sladkokisla izkušnja spominov in veselja, da smo skupne trenutke in čas delili z osebami, ki so nam blizu in s katerimi nam je bilo nepopisno lepo," je dejal.