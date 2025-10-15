Boštjan Romih pokazal svojo novo izbranko

Boštjan Romih in njegova izbranka Nina Pečar sta z objavo skupne fotografije na družbenem omrežju še uradno potrdila svojo zvezo. Zaljubljenca sta si skupaj ogledala premiero predstave Budale, v kateri med drugim zaigrajo Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin - Gojko Ajkula in Jernej Kogovšek.
Priljubljeni voditelj je pred kratkim tudi sam stopil v čevlje komika, po Sloveniji namreč navdušuje z novo predstavo Pasja komedija. Navdih za nov karierni podvig na odrskih deskah je dobil na podlagi resničnih dogodivščin s psi, ki sleherniku življenje hočeš nočeš obrnejo na glavo.
Da se je srce 49-letnika ogrelo za več kot desetletje mlajšo violinistko, smo sicer poročali že pred tremi meseci, ko so ju bralci revije Lady ujeli na portoroški plaži in med nakupovanjem v eni od ljubljanskih trgovin.
Romih, ki je v začetku prejšnjega leta presenetil z novico o ločitvi, ko se je po 20 letih zakona razšel z materjo svojih treh otrok, očitno zdaj uživa s postavno rdečelasko.
