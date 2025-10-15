Svetli način
Boštjan Romih pokazal svojo novo izbranko

Ljubljana, 15. 10. 2025 10.07 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
15

Priljubljeni voditelj Boštjan Romih je javnosti pokazal svojo novo izbranko, violinistko Nino Pečar. Da sta 49-letnik in postavna violinistka skupaj, smo poročali že poleti, zdaj pa sta z objavo fotografije zvezo potrdila še zaljubljenca, ki sta se skupaj udeležila premiere nove predstave.

Boštjan Romih in njegova izbranka Nina Pečar sta z objavo skupne fotografije na družbenem omrežju še uradno potrdila svojo zvezo. Zaljubljenca sta si skupaj ogledala premiero predstave Budale, v kateri med drugim zaigrajo Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin - Gojko Ajkula in Jernej Kogovšek.

Nina Pečar in Boštjan Romih
Nina Pečar in Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar

Priljubljeni voditelj je pred kratkim tudi sam stopil v čevlje komika, po Sloveniji namreč navdušuje z novo predstavo Pasja komedija. Navdih za nov karierni podvig na odrskih deskah je dobil na podlagi resničnih dogodivščin s psi, ki sleherniku življenje hočeš nočeš obrnejo na glavo.

Preberi še Boštjan Romih v vlogi komika: novo predstavo navdihnila ljubezen do psov

Da se je srce 49-letnika ogrelo za več kot desetletje mlajšo violinistko, smo sicer poročali že pred tremi meseci, ko so ju bralci revije Lady ujeli na portoroški plaži in med nakupovanjem v eni od ljubljanskih trgovin. 

Preberi še Boštjan Romih znova zaljubljen: srce mu je ukradla violinistka

Romih, ki je v začetku prejšnjega leta presenetil z novico o ločitvi, ko se je po 20 letih zakona razšel z materjo svojih treh otrok, očitno zdaj uživa s postavno rdečelasko.

