Boštjan Romih znova zaljubljen: srce mu je ukradla violinistka

Boštjan Romih je znova našel srečo v ljubezni. Revija Lady je poročala, da mu je srce ogrela priznana violinistka Nina Pečar , ki se je širši javnosti letos znova predstavila na Melodijah morja in sonca, kjer je na odru spremljala pevca Boštjana Pertinača .

Boštjan Romih in Nina Pečar

Voditelja, ki se je lansko leto po 20 letih zakona ločil od matere svojih otrok, so z domnevno novo izbranko ujeli na portoroški plaži in med nakupovanjem v Ljubljani. 35-letna glasbenica in 49-letnik zveze za zdaj še nista potrdila.