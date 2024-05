Boštjan Tadel predstavil roman, ki mu že napovedujejo filmsko adaptacijo

V okviru predstavitve prvenca Četrta generacija je v Centru Rog potekal pogovor s pisateljem Boštjanom Tadlom, ki se je v svoji karieri že dokazal kot tekstopisec, kreativni direktor v oglaševalskih agencijah, novinar in soscenarist serije Skrito v raju. Spregovoril je o kulturnem boju, razcepljenosti naroda in spletu nerazrešene preteklosti. Roman ima zgodovinsko tematiko, ki Slovence spremlja od 30. let prejšnjega stoletja. Ob nastajanju romana je avtor pogovoru med mlado pripovedovalko in starejšim gospodom dodal "fantazijski element, s katerim se izkaže, da je sogovorec stric njenega pradedka". Tadel pa je med pogovorom razkril, da ga je prav potovanje skozi čas pripeljalo do nastanka literarnega dela, v katerem bralec preko štirih generacij spoznava zgodovinsko ozadje.

Na platnici je črno-bela fotografija Tita s pripisom, da je to napeto počitniško branje. Je to nekaj, kar bomo z veseljem brali na plaži? "Ne vem, če ravno na plaži, mogoče je prevroče na plaži za tako knjigo, ker te tudi knjiga sama pogreje, napeto branje pa je na vsak način," nam je odgovoril igralec Aleš Valič.

"Že konec koncev biografija lika z naslovnice je bila tudi napeta, ampak tudi posledice, ki so ostale za njim v ožji in širši domovini, so bile napete, ta knjiga pa govori o tem, kako še zdaj živimo s temi posledicami," pa je o knjigi povedal avtor.

"To je organsko televizijska serija in ima vse nastavke za televizijsko serijo in bi lahko bila zanimiva tudi mednarodno," pa je prepričan producent Aleš Pavlin.