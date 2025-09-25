Svetli način
Domača scena

Boštjan Romih v vlogi komika: novo predstavo navdihnila ljubezen do psov

Ljubljana, 25. 09. 2025 17.24 | Posodobljeno pred 51 minutami

Simon Vadnjal , Tjaša Železen , E.K.
3

Boštjana Romiha v vlogi komika še nismo videli, navdih za nov karierni podvig na odrskih deskah pa je dobil na podlagi resničnih dogodivščin s psi, ki sleherniku življenje hočeš nočeš obrnejo na glavo. Ljubezen do štirinožnih kosmatincev na eni strani ter drama in živci na drugi so bili pravi vir navdiha za predstavo Pasja komedija.

Boštjan Romih je znane obraze na premieri predstave Pasja komedija nasmejal do solz. Po predstavi – v kateri sicer NE nastopa živ pes – se je Boštjanu tokrat izjemoma na odru pridružila še njegova šetlandska ovčarka Či, ki je osvojila srca občinstva tudi z nekaj triki.

"Tukaj nismo nič posebnega, vsi, ki imamo kužka, imamo podobne izzive, podobne pripetljaje. To je vse ena komedija, pa vse skupaj je včasih ena dramatika, samo na koncu imamo vsi pse izjemno radi in vse to je, se mi zdi, potem zajeto v tej naši Pasji komediji," je dejal komik in voditelj Boštjan Romih.

"Od januarja imam spet novega kužka in vse je res. Res nas ogromno naučijo, res nas nasmejijo, pa zelo nas učijo, da se znamo tudi nasmejati sami sebi," je dejala soustvarjalka predstave Tanja Kocman.

"Jaz sem v bistvu bolj s tistega drugega konca, ker nimam psa. In potem, ko gledam vse te lastnike psov, kako se pogovarjajo, kot da imajo svoje otroke, mi je to smešno za znoret,"je dejala modna strokovnjakinja Metka Albreht in dodala: "Je pa nekaj res, da so psi res tisti, ki so te veseli in so iskreni in ti zares pokažejo tvoj pravi obraz, in meni je to top. Predstava je vrhunska in Boštjan me je navdušil."

JanezNovak13
25. 09. 2025 18.12
+1
Ločitev stane?
ODGOVORI
1 0
YouRangMyLord
25. 09. 2025 18.10
+1
Druga puberteta in nova tržna niša za preživljanje - saj je OK, ima še tri mladoletne otroke za preživljat.
ODGOVORI
1 0
cefre
25. 09. 2025 18.05
+1
Tole Romihovo prepričevanje o psih pa je poseben dogodek.
ODGOVORI
1 0
