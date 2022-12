Božički so se tudi letos spustili s strehe Pediatrične klinike

Že deveto leto zapored so se s strehe Pediatrične klinike spustili Božički. Pri tem so jim tudi letos priskočili na pomoč jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije, ki so oblečeni v Božičke trkali na okna bolnišničnih sobic. Letos so se jamarjem pridružili tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so poskrbeli za prav poseben spust Božička.

Po spustu so Božički v družbi radijskih voditeljev Anabel in Matica Meška, raperjev Nipketa in Challeta Saleta ter vplivnice Lucije Vrankar obiskali otroke in jih obdarili.

icon-expand Božički so se spet spustili s strehe Pediatrične klinike FOTO: Organizator

"Žal so nekateri otroci za praznike zaradi bolezni prikrajšani in ne morejo biti v krogu svojih najdražjih. To, da jih obiščem in razveselim s svojo prisotnostjo, je še najmanj, kar lahko storim zanje. Zame je to malenkost, zanje pa, upam, polepšan dan," je povedal glasbenik Nipke, ki se je akciji že večkrat pridružil. Zadnja leta se je vsakič na povabilo odzval tudi Challe Salle. "Res je nekaj posebnega, da lahko nekomu narišeš nasmešek na obraz. Mislim, da so otroci kar veseli, da lahko kako rečemo, zapojemo in se malo pohecamo. Verjamem, da tudi taki trenutki otrokom pomagajo, da še prej ozdravijo," je dodal priljubljeni glasbenik, ki bo kmalu postal očka.

icon-expand Otroke je razveselil tudi Nipke FOTO: Organizator

"Na Hitradiu Center se zavedamo, da je bolezen že sama po sebi za otroke in njihove starše neprijetna in stresna. Veseli december je čas, ko si otroci še toliko bolj želijo biti v krogu svoje družine, zato jim želimo s tem simpatičnim dogodkom polepšati praznike v bolnišnici in jim na obraz pričarati nasmeh. Velike otroške oči, ki kukajo skozi okna in gledajo, kako Božički na vrveh zganjajo norčije, so razlog, da se tega projekta z veseljem lotevamo vsako leto, seveda ob upoštevanju vseh napotkov NIJZ," je povedal Gregor Memedović, direktor družbe Nextmedia, pod okrilje katere spada Hitradio Center.

icon-expand Pridružil se jim je Challe Salle FOTO: Organizator

Doc. dr. Jernej Dolinšek, dr. med. in v. d. predstojnika Klinike za pediatrijo UKC MB, pa dodaja: "V zimskih mesecih je na naši kliniki kar precej otrok, ki zbolevajo za raznimi respiratornimi okužbami in predvsem v decembru, ko je toliko prazničnih dni je večkrat hudo gledati otroke, ki bi radi bili doma s svojimi starši in seveda tudi starše, ki bi radi bili doma skupaj s svojimi otroki, a morajo biti zaradi bolezni v bolnišnici. V takih dneh so vse akcije, ki polepšajo ali pa skrajšajo čas bivanja v naši ustanovi zelo dobrodošle. Ena izmed takih je nedvomno spust Božičkov iz naše klinike. To je že tradicionalna akcija in lahko rečem, da so otroci izjemno veseli, ko jim Božički pomahajo skozi okno in jih obdarijo. Vidimo, da so tudi starši nekoliko bolj pomirjeni in skupaj z otroki bistveno lažje preživijo dni v bolnišnici. Tudi nam, vsem zaposlenim, tovrsten dogodek nekoliko popestri vsakdanje delo. Še najbolj pa smo veseli, ko vidimo da kaj takega vpliva na otroke zgolj pozitivno in je tako breme bolezni za njih lažje prenesti."

