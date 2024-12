Božički so se že dvanajstič spustili s streh slovenskih otroških bolnišnic

Hitradio Center je že 12. zapored organiziral tradicionalni Spust Božičkov s streh slovenskih otroških bolnišnic. Pri tem so jim letos ponovno priskočili na pomoč jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije in gasilci Gasilske brigade Ljubljana. Otroke so letos razveselili tudi terapevtski psički in številni znani Slovenci.

Akcijo so med drugim podprli Nina Pušlar, Nipke, Eva Boto, Nika Zorjan, Gaja Prestor, Masayah, Rok Piletič, spletna vplivnica Lucija Vrankar ter voditeljici jutranjega programa Hitradia Center Vesna Ponorac, znana tudi po vlogi v VOYO seriji Gospod profesor, in Melani Mekicar, ki jo gledalci poznajo tudi iz priljubljene POP TV serije Skrito v raju. Znani Slovenci so po spustu skupaj z Božički obiskali otroke in jih obdarili.

"Zavedamo se, da je bolezen že sama po sebi za otroke in njihove starše neprijetna in stresna. Decembra, ki je mesec bližine in topline, si otroci še toliko bolj želijo biti v družbi svojih najdražjih, zato je bivanje v bolnišnicah še toliko težje. Prav zato želimo otrokom in požrtvovalnim zdravstvenim delavcem z našo tradicionalno akcijo polepšati praznike in jim na obraz narisati nasmeh," je povedal Gregor Memedović, direktor družbe Nextmedia, pod okrilje katere spada Hitradio Center.

Dva dni pred Spustom Božičkov s Pediatrične klinike Ljubljana so se Božički Hitradia Center Spustili tudi s strehe Klinike za pediatrijo UKC Maribor. V vseh teh letih je Hitradio Center, ki je organizator in idejni pobudnik akcije, razveselil že več kot tisoč otrok, ki so december preživljali v bolnišnici.