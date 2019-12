Božični prazniki in silvestrovo pri znanih Slovenkah in Slovencih

Božični večer je že pred vrati, silvestrovo pa mu je tesno za petami. Božično-novoletni prazniki so sinonim za obdobje, ko iz marsikatere, praznično okrašene hiše, zadiši po piškotih, ljudje pa zahrepenijo po bližini svojih najdražjih in toplini doma. Preverili smo, kako božični čas ponavadi preživljajo znani slovenski obrazi ter na kakšen način bodo letos pomahali staremu letu v slovo.

Petra Kerčmar, voditeljica dnevno-informativne oddaje 24 ur na POP TV, nam je zaupala, da ji božični prazniki pomenijo res veliko. ''Kdaj med letom pa še uspemo za mizo zbrati vso družino? Morda ob rojstnih dnevih, potem pa zelo težko, zato jih ne bi zamenjala za nič drugega. Skupaj smo, 'luštno' se imamo, obdarujemo se in predvsem iz srca nasmejimo,'' je pojasnila. Povedala je, da se z družinskimi člani obdarujejo vsako leto, pri tem pa ne gre za draga darila:''Gre za pozornost. Kakšne nogavičke, rokavičke, igrače, knjige. Poudarek je predvsem na druženju in objemih. Dejstvo, da smo skupaj. Samo to šteje. In kar je najlepše - tega se zavedajo tudi otroci.'' Čeprav zime in mraza nima rada, pravi, da vse ostalo, kar prinaša mesec december, pretehta v prid zimskemu času oziroma ''času veselja, čarobnosti, iskrenih nasmehov in številnih objemov.''Z družino je božične in novoletne praznike v preteklosti že večkrat preživela pri prijateljih v Čilu, kjer je bilo, za razliko od nizkih temperatur pri nas, zelo toplo.''Še ob 20.00 smo bili na bazenu, ob polnoči pa smo že nazdravili. Je malce drugače kot pri nas, a vseeno lepo. Samo da smo skupaj z najbližjimi. Ne bi pa se branila, če bi to Čile še kdaj ponovili (smeh).'' A ne letos, saj bo letošnji božič in silvestrovo bo preživela s svojimi najbližjimi v Sloveniji: ''Doma bom z družino. Otroci bodo Božički in jelenčki in pošteno se bomo nasmejali, ko si bomo delili skromna darila – ni lepšega kot to. V najdaljši noči leta bo seveda prisotna tudi kakšna dobra pojedina, petje in ples – dokler bodo otroci zmogli. Mislim, da bomo mi 'tastari' že popadali na kavč, ko bodo oni še zelooo aktivni (smeh).'' Ob koncu pogovora je z besedami ''srečno želim vsem. Naredite si čudovito leto, ki naj bo zdravo in uspešno. Vse dobro želim,''zaželela lepe praznike tudi vsem našim bralkam in bralcem.

Tara ob delu voditeljice svoj prosti čas med drugim posveča tudi izdelovanju unikatnih darilc in prav s takšnimi bo tudi letos razveselila svoje bližnje. FOTO: Miro Majcen

Tara Zupančič, voditeljica rubrike POP IN v dnevno-informativni oddaji 24 ur in voditeljica šova Zvezde plešejona POP TV, bo božič preživela z družino, silvestrovo pa bo praznovala pri naših južnih sosedih: ''Kot ponavadi, je božič tudi letos rezerviran za družino ali bolje rečeno – za en del družine. Vsako leto imam namreč kar dva božiča, zato smo se morali malo 'modernizirati' – predvsem zaradi delovnih obveznosti in vse logistike (smeh). Silvestrovo pa grem letos praznovat k sosedom, na Hrvaško.''Praznični čas je zanjo ponavadi bolj ali manj deloven, saj je to, kot pravi ''čas, ko je največ zaključkov in novoletnih zabav,''kar pomeni tudi veliko terenskega dela. Vse ostale trenutke pa preživi v izdelovanju daril, druženju in obdarovanju ter posvečanju časa svojim najbližjim in najljubšim. Njena darila imajo vedno tudi neko osebno noto, o čemer pove: ''Od vsega imam najraje deljenje daril! Vsako leto tudi sama kaj izdelam, zato se same priprave začnejo že veliko prej. Četudi nimam veliko časa, vsaj enkrat obiščem tudi kakšen umetniški sejem, kjer kupim neko malenkost, ki se potem skupaj z mojimi stvaritvami 'zapakira' v posebno darilce, za moje posebne osebice. Ko gre za prejemanje daril, razmišljam enako. Najbolj me razveselijo darila, ki so izbrana tako, da odražajo ljubezen, da odražajo mene.''Tara nam je priznala, da božično-novoletnega obdobja še ni preživela na kakšni posebni eksotični destinaciji, a je o tem že razmišljala:''Kdo pa ne razmišlja o tem? (smeh). Ampak mi tega še ni uspelo uresničiti ... Pride na vrsto tudi to leto – enkrat (smeh).'' Petra Zore, učiteljica, članica glasbene skupine Bomb Shell in ena od letošnjih nastopajočih v šovu Znan obraz ima svoj glas, je letošnje praznike šaljivo označila kot ''počivancija d.o.o..'' Poslavlja se namreč od izjemno pestrega in delovnega leta, v katerem je morala usklajevati številne obveznosti – tako učiteljski poklic kot glasbeno kariero in navsezadnje treniranje v šovu Znan obraz ima svoj glas, zaradi česar je, kot je priznala, za približno štiri mesece zapostavila svoje najbližje. ''Srečna sem, ker imam ob sebi tako razumevajoče ljudi, s katerimi se z veseljem ujamem in če mi čas ne dopušča drugače, izmenjam kakšno besedo vsaj prek družbenih omrežij.''Zato bo letošnje praznike in silvestrovo preživela s svojimi najbližjimi. Obeta pa se ji kar trojno praznovanje: za božič ima namreč tudi rojstni dan, kar je med drugim šaljivo komentirala z besedami:''No, največ daril bom seveda takrat dobila jaz,''ter dodala, da pod njihovo smrečico vsako leto pristanejo darila, s katerimi se obdarujejo. Razkrila nam je, da se bo najverjetneje odpravila tudi na morje in obiskala tako slovensko kot hrvaško obalo in si napolnila baterije za nove delovne podvige. Na vprašanje o tem, ali se ji je v preteklem letu kdaj zazdelo, da ima vsega preveč na kupu, je dejala: ''Če delaš stvari s srcem, če delaš nekaj dobrega, potem veš, da je vsaka utrujenost upravičena.'' Sicer pa Petra prisega na dobro organizacijo, s pomočjo katere je, kot pravi, izvedljivo praktično vse. Na vprašanje, kakšna je njena letošnja rojstnodnevna želja in kaj si želi v prihodnjem letu, nam je odvrnila: ''Želim si, da bi skupina Bomb Shell še bolj zaživela in da bi bila na kariernem področju še boljša. Vsako leto si želim praktično enako, saj mislim, da smo lahko vsako leto boljši.''

Petra Zore je učiteljica, članica glasbene skupine Bomb Shell in ena od letošnjih nastopajočih v šovu Znan obraz ima svoj glas. FOTO: Dare Brenko

Nika Urbas bo praznike preživela s svojim soprogom Tomažem. FOTO: Instagram

Vedno energična in pozitivna Nika Urbas, ki smo jo doslej med drugim videli tudi v vlogi ene od žirantk šova Zvezde plešejo, bo s soprogom Tomažem Ambrožičem letos prvič po dolgem času praznike preživela v domači Sloveniji – doslej sta namreč praznovala v Londonu, kjer tudi živita. Na vprašanje o tem, kako bodo izgledali njuni letošnji božični prazniki in silvestrovo, nam je Nika zaupala, da jih bosta preživela v mirnem in intimnem zavetju svojega doma. ''Veste, celo leto se nama obema 'veliko dogaja' na profesionalnem področju. Ogromno zabav, blišča, druženj, bleščic ... Zato bova praznike preživela doma – morda se bova odpravila na kakšno pijačo, kaj več pa najbrž ne.'' Praznično obdobje sicer rada preživi tako, da nameni pozornost negi telesa in duha in si napolni baterije za uspešen začetek novega leta. ''To je pravzaprav edini čas, ko lahko nekaj storim tudi zase in se res regeneriram. Naredila bom popolno prečiščevanje telesa in si vzela čas za vse tiste prijetne, sproščujoče stvari, za katere med letom ponavadi zmanjka časa. Čeprav se v tem obdobju ponavadi mize šibijo pod težo hrane in pijače, se sama nameravam držati reda in discipline, saj želim v novo leto zakorakati spočita, z lepo kožo in lepo postavo. Rada bi si privoščila toliko lenarjenja, da bom naravnost zahrepenela po novih delovnih podvigih in akciji. Tako bom tudi v novo leto zakorakala polna sveže delovne energije.''O svojem vsakoletnem obdarovanju s soprogom nam je zaupala zabavno anekdoto in sicer, da si ponavadi vedno izmenjata darila že pred božičnim večerom. ''Enostavno ne moreva počakati, da si ne bi povedala, kaj sva si kupila – zato darila le redkokdaj pristanejo pod smreko (smeh). Mož mi je enkrat kupil čudovito ruto, ki je zelo lepo dišala in ker je vedel, da imam izostren čut za vonj, jo je skril v garažo, da je ne bi predčasno 'izvohala'. (smeh).'' Sara Rutar, ki smo jo lahko spremljali v kuharskem šovu MasterChef Slovenija, nato pa še v letošnji sezoni šova Kmetija, nam je povedala, da je za praznike najraje doma.''To je čas, ki je meni osebno najlepši in prijetno je biti s svojimi najdražjimi. Za novo leto si ne delam prevelikih načrtov, saj menim, da bolj kot stvari planiramo, slabše je lahko na koncu in potem si lahko le še razočaran. Zato se prepustim spontanosti in včasih se zadnjo minuto odločim, kje in s kom bom dočakala novo leto.''Decembrski praznični duh ji je zelo blizu in v tem času zelo rada podari kaj lepega tudi svojim bližnjim. ''Ponavadi gre za uporabna in praktična darila. Pazim na to, da nisem pretirano 'potrošniška'. Rada izdelam svoja darila, kot denimo dobre piškote ali pa skuham domač refoškov liker.''Po njenem mnenju ima božič neko posebno, magično moč, v prihodnosti pa bi rada med božičnimi prazniki odpotovala v New York, s čimer bi se ji uresničila dolgoletna želja.

Sara Rutar se je v letošnjem decembru posvetila tudi dobrodelnosti in namenila nekaj sredstev tistim, ki si ne morejo privoščiti prazničnega vzdušja. FOTO: POP TV

Challe Salle je iztekajoče se leto opisal kot eno najbolj pestrih v svojem življenju. FOTO: Miro Majcen