Božično praznovanje pri znanih Slovenkah in Slovencih

Letošnji prazniki so še posebej nenavadni. Ker smo bili večji del leta primorani omejiti stike tudi s svojimi najbližjimi, so bili številni veseli mile sprostitve ukrepov. Tako so tudi znani Slovenci in Slovenke božične praznike preživeli v najožjem družinskem krogu.

Številni znani Slovenci in Slovenke so na Instagramu delili utrinke božičnega večera in božičnega dne. Ob objavljenih fotografijah na družbenih omrežjih so s sledilci delili tudi lepe misli in želje. Sanja Grohar, ki aktivno objavlja na Instagramu, je sledilcem pokazala tudi utrinek z zasnežene pokrajine. Ob fotografiji je zapisala: "Naj bodo vaši dnevi veseli in radostni. Imejte čudovit božič."

Na hudomušen način je nekdanja otroška pevkaHajdi Korošeczaželela vse dobro. Na družinski fotografiji je izrazila tudi božično željo:"Vse, kar si želim za božič, je 2021."

Pevec Luka Basipa je na božični dan kar zagrizel v piškote v obliki številke 25. Fotografiji je dodal zapis v angleščini:"Čarovnija božiča se nikoli ne konča in njegovo največje darilo so družina in prijatelji!"Ob tem je še zaželel srečen in blagoslovljen božič.

Vse dobro pa sta sledilcem zaželela tudi zakonca Saša Lešnjek in Alex Volasko, ki sta objavila fotografijo z domačim ljubljenčkom. "Vesele in z ljubeznijo obdane praznike od nas treh!"

Dekleta, ki navdušujejo kot Bepop ladies, pa so voščile, kot znajo najbolje – s petjem. Ob videoposnetku so zapisale:"Bepop voščilo. Vedno, ampak res vedno, ko smo skupaj, se imamo lepo, pozitivno in smeha polno. Želimo vam lepe in mirne praznike."

Ob voščilu Sebastiana pa smo dobili kar dvojni odmerek znanega glasbenika. Ob zanimivi fotografiji je zapisal: "Dragi moji, želim vam, da bi bilo leto, ki je pred nami, popolna protiutež temu, ki se izteka. Da bi se lahko čim več družili, peli, plesali, se objemali, nabirali skupne spomine – tudi v živo, ne le virtualno. Da bi lahko čez leto dni z roko v roki skupaj pogledali nazaj in rekli: 'Lepo je bilo.' Vsem vam in vašim najdražjim želim lepe praznike, miren božič ter prekrasno leto 2021."

Tudi modna ikonaTjaša Kokalj Jerala je praznik preživela v družbi najbližjih. Ob čudoviti družinski fotografiji je zapisala: "Želimo vam čim več trenutkov za crkljanje. Za crkljanje drugega, sebe, svoje duše ... karkoli, samo crkljajte se. Miren božič."

Seveda pa so družinske trenutke ovekovečili tudi svetovno znani zvezdniki, ki so družbena omrežja preplavili s čudovitimi in skrbno izbranimi fotografijami. Zvezdnica resničnostnih šovov Paris Hilton je delila preurejeno staro fotografijo s partnerjem.

Kraljica božičnih praznikov Mariah Carey je sama pozirala pod bogato okrašenim drevescem.

Pevka Miley Cyrusne more iz svoje kože, saj je delila božično obarvane fotografije, ki so bolj primerne za odrasle.

Vedno glamurozna Jennifer Lopezpa je z izbiro garderobe očarala tudi za praznik.

Tudi ob voščilu pa je igralecCharlie Sheen upošteval varnostne ukrepe in nosil zaščitno masko.

