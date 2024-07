Božo Vrećo s sevdahi navdušil Novomeščane

Letošnjo edicijo Festivala novomeško poletje je na Muzejskih vrtovih otvoril Božo Vrećo, eden najslovitejših sodobnih pevcev in skladateljev tradicionalnega bosanskega sevdaha. Njegov 'kastratski' glas, z razponom med liričnim sopranom in liričnim tenorjem, ki velja za božji dar, je pritegnil veliko medijsko pozornost tako na Balkanu kot tudi po svetu. Njegova zunanja podoba, ki jo opredeljuje žensko-moška dvojnost, odlično dopolnjuje glasbeno in umetniško izraznost. Njegovi koncerti so katarza čustev in poosebitev ljubezni. Na koncertu je zapel tako sevdahe iz davnih časov kot tudi tiste, ki so nastali nedavno. Boža so na odru spremljali priznani glasbeniki iz Nemčije, Turčije, Makedonije in Srbije.

"Ni vprašanje, ali me boš prepoznal, saj je to samoumevno, v Sloveniji pa bom zagotovo imel še dva koncerta do konca tega leta," nam je povedal pevec, ki je pohvalil tako občinstvo kot tudi samo organizacijo dogodkov. "V Novem mestu sem bil že nekajkrat in vedno je bilo zelo lepo," je še povedal o dogodku in dodal, da Slovenci cenijo tradicionalno bosansko glasbo, kot je sevdah. "Sam glasbe ne razvrščam v žanre, saj je sama po sebi zelo širok pojem, v katerem mora vsak prepoznati del sebe. Ne glede na to, v katerem jeziku glasbo poslušate, če se vas ta dotakne, je dosegla svoj učinek," je prepričan bosanski umetnik.

"Izbiramo raznovrsten program, tudi glasbenike, ki še niso tako prepoznavni, in smo veseli, da nam obiskovalci zaupajo, da bomo vedno v Novo mesto pripeljali nekaj novega, umetniškega in posebnega," je povedala Anja Pavlin, organizatorka Festivala novomeško poletje.

"Všeč mi je njegov glas in interpretacija, zato si ga želim slišati v živo," pa nam je pred koncertom povedal Tomislav Jovanović-Tokac, sicer pevec skupine Dan D.