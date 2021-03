Branko Đurić - Đuro: Zaradi predstave imam kamero celo v kopalnici

Nov mejnik, 500. ponovitev predstave Đurologije pa je želel obeležiti na poseben način. A kako, če so vrata gledališč zaradi epidemije trenutno zaprta? Tako, kot večina kulturnikov dandanes rešuje to težavo. Glasbeniki so začeli prirejati koncerte, ki jih lahko oboževalci sprmeljajo iz udobja domačega kavča in tudi s predstavami ni nič drugače. A Branko Đurić - Đuro se je odločil, da bo 'predstavo od doma' resnično pripravil iz udobja svojega doma. Vsem svojim oboževalcem in gledalcem bo odprl vrata v svoj dom.

Leta 2016 ste prvič nastopili v Ljubljani, to je bila takrat 142. predstava ...

Kakšni detajli, vsa čast, jaz se ne spomnim tega, ampak recimo, da je. (smeh)

No, po tej prvi ljubljanski so sledile še mnoge druge predstave po vsem svetu. Vse ste priredili v večjih ali manjših dvoranah. 500. Đurologija pa bo doma. Kako se bo razlikovala od tistih?

Čisto se bo razlikovala. To je nekaj drugega, ko nekaj igraš 499-krat pred občinstvom, zdaj pa igraš brez občinstva in pred kamero. Igra se itak razlikuje, kako igraš v gledališču, kako igraš pred kamero. Tako, da bo ta bolj, kako bi rekel, filmska. Bolj filmska igra bo. Drugače je, če imaš kamero pred obrazom ali občinstvo, ki te vidi od daleč, drugačna so sredstva, ki jih uporabljaš.

Predstavo ste že tolikokrat ponovili, kako pa je z vsebino predstave? Se bo kaj spremenila, ste tudi vanjo vključili koronavirus in karantene, kot mnogi drugi umetniki?

Moram vas razočarati, ne bo. To je predstava, ki jo igram. Novo bo to, da bom imel goste. Novo je to, da bom imel enega gosta presenečenja, ki bo ves čas zraven. Dobro ga poznate, ampak ne povem, kdo je.

Ko ste prvič nastopili v Ljubljani, ste rekli, da stand-up komikov ne spremljate. Se je to v teh letih kaj spremenilo?

Še vedno ne. Jaz nikoli nisem videl nobenega stand-up šova. To je neka disciplina, ki jo slabo poznam. To kar jaz delam, jaz sem igralec in jaz igram stand-up komika. Ne vem, kako to drugi delajo.