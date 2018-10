Branko Šturbej poskusil nekaj povsem novega

Gledališki igralec Branko Šturbej, ki ga lahko spremljamo tudi v seriji Reka ljubezni, se je tokrat preizkusil v povsem novi vlogi - režijski. Izziv je po mnenju svojih kolegov opravil z odliko, nam pa je zaupal, ali ga bomo še kdaj videli na režijskem stolčku.

Drama Gloria je prva premiera nove sezone na Mali sceni MGL. FOTO: Mare Vavpotič

Prvo slovensko uprizoritev dramskega besedila Gloria v prevodu Valerije Cokan je na oder postavil dramski igralec Branko Šturbej, ki se je tokrat preizkusil v vlogi gledališkega režiserja. S to uprizoritvijo so v MGL-ju začeli z eno od vidnejših posebnosti programa Male scene v novi sezoni: režije predstav bodo v rokah dramskih igralcev. Vse izbrane igre poudarjajo zgodbo in medčloveške odnose.

Igralci so s torto proslavili slavnostno premiero. FOTO: Mare Vavpotič

Član igralskega ansambla SNG Drama Branko Šturbej se je odlično izkazal v vlogi režiserja. Tekst mu je bil dodeljen, igralce in ekipo pa je lahko zbral sam. ''Moram reči, da sem imel res prečudovite sodelavce,'' je povedal po premieri in priznal, da nikoli ni imel režijskih ambicij. ''Profesor Korun je v svoji knjigi zapisal, da režiser gleda široko in da igralec globoko. In to so neke razlike. Včasih tega nisem tako pametno razumel, zdaj pa vidim, da je res nekaj na tem.'' Občinstvo na premieri je bilo nad njegovim delom navdušeno, zaupal pa nam je tudi, ali bo ostal v teh vodah. ''Odvisno od vabil,'' odgovori z nasmehom.

Predstavo sta si ogledala tudi Brankova sinova. FOTO: Mare Vavpotič

V predstavi nastopa tudiMojca Funkl, ki v Reki ljubezni igra Sonjo, ženo Bojana Medveda, ki ga upodablja Branko Šturbej. ''Mojca je prečudovita igralka, človek, garačica. Igralka, ki se res spusti v celoti in zares v vlogo ... tako kot vsi,'' pove Branko. Zaupanje med režiserjem in igralcem je zelo pomembno, česar se zaveda tudi Mojca, ki ji je bilo delo z Brankom v pravi užitek. ''Brane je bil zelo suveren. Zelo nam je zaupal in mi njemu. Upam, da se je to videlo tudi v predstavi. Čisto smo se mu prepustili, se mi zdi, da kar bi hotel, bi naredili. Čutilo se je vzajemno spoštovanje in ljubezen med nami. Ko čutiš, da si v varnih rokah, se hitreje upaš razgalit ali kaj poskusit.''

Mojca Funkl in Branko Šturbej FOTO: Mare Vavpotič

Igralci v predstavi Gloriaigrajo več vlog, kar je na nek način izziv preklapljati iz enega lika v povsem drugačnega. Igralka Nina Rakovec, ki se je vrnila s porodniškega dopusta, je z Brankom Šturbejem prvič delala na AGRFT v študentski predstavi Plešasta pevka, s katero so gostovali na svetovnem festivalu v Peruju. ''Moram reči, da sem zdaj dobila priložnost tega 'acting coacha' in Brane se je izkazal za fenomenalnega. Imeli smo odprt vhod v te njegove male možgane, na kakšen način on dela vlogo, kako se pripravlja in da nam je dal velik kos tega. Bilo nam je v čast in veselje.''

Nina Rakovec in njen srčni izbranec Robert Korošec FOTO: Mare Vavpotič

Drama Gloria odpira medgeneracijska vprašanja, vprašanja prekariata, vprašanja osamljenosti in odsotnosti ljubezni, neizprosna tekmovalnost, ki so značilna za generacijo milenijcev. Nekateri ljudje nimajo nobene empatije in prav ti so na koncu zmagovalci. ''Kar je meni najhujše pri tej predstavi je to, da so ti ljudje osamljeni in ta uspeh jim pomeni edino potrdilo in vrednoto. Žal se to vse bolj pojavlja v tem svetu in s tem pride tudi hlad in odtujenost odnosov, kar je v bistvu grozljivo,'' še doda Nina. V predstavi nastopajo še Anuša Kodelja AGRFT, Filip Samobor,Matic Lukšič in Gašper Jarni k. g.