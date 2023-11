Brata Dragić z družino v Miamiju

Goran in Zoran Dragić še naprej uživata v družbi mame in očeta, ki sta ju obiskala čez lužo. Goran je na svojem Instagramovem profilu delil prisrčno družinsko fotografijo treh generacij. Kosila v sončnem Miamiju so se poleg bratov in staršev udeležili tudi otroci obeh košarkarjev in Zoranova soproga.

Slovenski košarkarski as Goran Dragić je na svojem profilu na Instagramu s sledilci delil prisrčno družinsko fotografijo. Športnik si je v družbi otrok, bratove družine in staršev, ki so ga obiskali čez lužo, privoščil kosilo v sončnem Miamiju. Fotografija treh generacij je požela navdušenje na spletu, številni so objavo v komentarjih zasuli z emotikoni rdečega srca in pripisi, da je družina najpomembnejša na svetu. Družina Dragić že nekaj časa skupaj uživa čez lužo. Konec oktobra je Goran na Instagramu objavil videoposnetek, ki prikazuje, kako se je z očetom pomeril v košarki. Kot je razvidno s posnetka, ki ga je 37-letnik objavil na svojem Instagramu, je oče prvi metal na koš, a je zgrešil, nato pa je žogo v roke dobil zvezdnik in očetu natresel dva koša. Med 'borbo' v bazenu je Goran svojega očeta tudi spodbujal, saj se je vmes zadrl: "Ajde, fotr!"