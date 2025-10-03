Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Brata Šalehar po 30 letih znova skupaj na odru

Ljubljana, 03. 10. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik
Komentarji
4

Po 30 letih sta brata Šalehar sinoči ponovno na odru združila moči. V glasbeni komediji Brata sta Hamo in Miha občinstvo ljubljanskega Siti teatra popeljala na iskren in zabaven sprehod skozi njuno otroštvo, mladost, prve ljubezni, pivo in rokenrol. Po bučnem aplavzu in stoječih ovacijah je Miha povedal, da je vesel in srečen, da lahko pri teh letih ustvarita projekt v katerem se z bratom tri mesece gledata vsak dan.

Brata Šalehar sta po 30 letih spet skupaj stopila na odrer. Miha in Matevž predstavljata glasbeno komedijo Brata, ki je predvsem zelo zabaven in razgaljen sprehod čez njuno otroštvo in odraščanje ob dveh kitarah - ki že zdaj kliče po nadaljevanju.

Miha in Matevž Šalehar v glasbeni komediji Brata.
Miha in Matevž Šalehar v glasbeni komediji Brata. FOTO: Marko Pigac

Brata bosta všeč vsem, ki vsaj bežno spremljajo lik in delo obeh medijskih delavcev, glasbenikov in ljubiteljev komedije. To je zgodba o njunem otroštvu, odraščanju ob alfa samcih v zlatih letih politične nekorektnosti, Samanthi, veveričkah, prvih ljubeznih, kitarah, pivu, radenski in rock 'n' rollu ... ob tem pa se oba precej razgaljata - seveda le v prenesenem pomenu.

Večina bendov na prehodu med drugim in tretjim življenjskim obdobjem odpihne prah s kitar in se spet zbere na odru. Miha in Hamo sta se na gledališkem - a nista pozabila na kitari. Otroštvo sta podložila s Queeni, najstniška leta z Guns 'n' Roses, potopila kako ladjico in nas spomnila na lirične vrhunce, kot je: "Dej mi mala, dej mi mala, če bi bil jaz ti, bi mi že dal." Med zgodbe sta vpletla še nekaj Hamovih hitov, finale pa je rezervirano za bratsko Dolgo nisva pila - s primerno prirejenim besedilom.

Brata Šalehar sta po 30 letih znova stopila skupaj na oder.
Brata Šalehar sta po 30 letih znova stopila skupaj na oder. FOTO: Marko Pigac

"Predpremiera in premiera sta za nama. Super je bilo, ljudje so se smejali. Z občutki si še nisem povsem na jasnem. Veseli me, da ne na eni ne na drugi nisva šla preveč vsak po svoje pa da je pol leta ustvarjanja, pisanja in treninga obrodilo sadove. Se pa še navajam na novo okolje. Na koncertih ljudje običajno ploskajo po vsakem komadu, tukaj pa je drug material in niti ni bistvo v ploskanju. Ko so se prižgale luči, sem videl zadovoljne obraze, kar pomeni, da sva naredila nekaj dobrega," je misli po premieri strnil novopečeni igralec Hamo. Mihi pa dodal: "Nekajkrat sem se med predstavo zalotil, da se veselim dela, ki prihaja, komadov, najinih prcanj ... Mislim, da bo tole letelo."

miha šalehar komedija brata matevž šalehar hamo
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
03. 10. 2025 21.02
+1
A ne bi raj sla na notranji pir?!
ODGOVORI
1 0
Duh8
03. 10. 2025 20.50
+1
Promovirati vse in vsakogar. Zato mladi sploh več ne vedo kje je glava in rep
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
03. 10. 2025 19.54
+1
A je glavna tema alkoholizem
ODGOVORI
4 3
jedupančpil
03. 10. 2025 19.50
+1
a je spet pit začel
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286