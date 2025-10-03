Brata Šalehar po 30 letih znova skupaj na odru

Brata Šalehar sta po 30 letih spet skupaj stopila na odrer. Miha in Matevž predstavljata glasbeno komedijo Brata , ki je predvsem zelo zabaven in razgaljen sprehod čez njuno otroštvo in odraščanje ob dveh kitarah - ki že zdaj kliče po nadaljevanju.

Brata bosta všeč vsem, ki vsaj bežno spremljajo lik in delo obeh medijskih delavcev, glasbenikov in ljubiteljev komedije. To je zgodba o njunem otroštvu, odraščanju ob alfa samcih v zlatih letih politične nekorektnosti, Samanthi, veveričkah, prvih ljubeznih, kitarah, pivu, radenski in rock 'n' rollu ... ob tem pa se oba precej razgaljata - seveda le v prenesenem pomenu.

Večina bendov na prehodu med drugim in tretjim življenjskim obdobjem odpihne prah s kitar in se spet zbere na odru. Miha in Hamo sta se na gledališkem - a nista pozabila na kitari. Otroštvo sta podložila s Queeni, najstniška leta z Guns 'n' Roses, potopila kako ladjico in nas spomnila na lirične vrhunce, kot je: "Dej mi mala, dej mi mala, če bi bil jaz ti, bi mi že dal." Med zgodbe sta vpletla še nekaj Hamovih hitov, finale pa je rezervirano za bratsko Dolgo nisva pila - s primerno prirejenim besedilom.