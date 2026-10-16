Brata Bit in Anže Sever sta v preteklosti prepotovala že številne države in celine, tokrat pa sta si zadala prav poseben izziv. Na pot sta se odpravila z avtomobilom, s katerim nameravata prečkati Evropo in nadaljevati pot proti Afriki, vse do senegalske prestolnice Dakar. Čeprav sta si začrtala okvirno pot, želita pustiti dovolj prostora tudi za spontane odločitve.

Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar FOTO: POP TV

"Pot je načrtovana do te mere, da veva, kaj je cilj. Izbrala sva si Dakar, rezervirala sva si vsak po dva meseca časa, potem pa, kolikor dolgo bo trajalo," nam je zaupal Bit. Pot ju bo vodila skozi Italijo, Francijo, Monako, Andoro in Španijo, nato pa čez Gibraltar v Maroko, Zahodno Saharo in Mavretanijo. Končni cilj je Senegal, a brata ne izključujeta možnosti, da bi na poti obiskala še kakšno državo. "Če vidiva, da nama je nekaj všeč, lahko sproti prilagodiva pot. Nisva vezana na točno določeno pot," je pojasnil Anže.

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Avtomobil, v katerem se skrivajo kuhinja, kopalnica in spalnica

Na tokratno pot sta se pripravljala precej dlje kot na prejšnje dogodivščine. "Na noben 'roadtrip' se nisva tako dolgo pripravljala in bila tako pripravljena," je povedal Bit, Anže pa dodal, da sta predvsem glede vozila in opreme pripravljena bolje kot kadarkoli prej.

Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar FOTO: POP TV

Njuno vozilo namreč ni zgolj prevozno sredstvo, ampak bo naslednja dva meseca tudi njun dom. S seboj imata oblačila, fotografsko in snemalno opremo, stative ter vse potrebno za življenje na poti. Poskrbela sta celo za kuhinjo in kopalnico, spalnica pa ju čaka kar na strehi avtomobila. Največja razlika v primerjavi s prejšnjimi potovanji je čas. Medtem ko sta se običajno na pot odpravila za približno tri tedne in se morala prilagajati letalskim povezavam, si bosta tokrat lahko privoščila precej več svobode.

Kdo od bratov je bolj pogumen?