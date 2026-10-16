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Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar

Ljubljana, 16. 10. 2026 16.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž. Aleksander Pozvek
Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar

Brata Bit in Anže Sever, ki sta s svojimi potovalnimi dogodivščinami osvojila številne sledilce, sta se podala na novo, še večjo pustolovščino. Tokrat ju čaka najdaljše in najzahtevnejše potovanje doslej, cilj pa je Dakar v Senegalu. Za pot sta si rezervirala kar dva meseca, njun zvesti spremljevalec pa bo avtomobil, v katerem imata vse od kuhinje do spalnice. Tik pred odhodom ju je obiskala tudi naša ekipa in preverila, kako pripravljena sta na podvig, česa se veselita in ali ju je česa tudi strah.

Brata Bit in Anže Sever sta v preteklosti prepotovala že številne države in celine, tokrat pa sta si zadala prav poseben izziv. Na pot sta se odpravila z avtomobilom, s katerim nameravata prečkati Evropo in nadaljevati pot proti Afriki, vse do senegalske prestolnice Dakar. Čeprav sta si začrtala okvirno pot, želita pustiti dovolj prostora tudi za spontane odločitve.

Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar
Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar
FOTO: POP TV

"Pot je načrtovana do te mere, da veva, kaj je cilj. Izbrala sva si Dakar, rezervirala sva si vsak po dva meseca časa, potem pa, kolikor dolgo bo trajalo," nam je zaupal Bit. Pot ju bo vodila skozi Italijo, Francijo, Monako, Andoro in Španijo, nato pa čez Gibraltar v Maroko, Zahodno Saharo in Mavretanijo. Končni cilj je Senegal, a brata ne izključujeta možnosti, da bi na poti obiskala še kakšno državo. "Če vidiva, da nama je nekaj všeč, lahko sproti prilagodiva pot. Nisva vezana na točno določeno pot," je pojasnil Anže.

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Avtomobil, v katerem se skrivajo kuhinja, kopalnica in spalnica

Na tokratno pot sta se pripravljala precej dlje kot na prejšnje dogodivščine. "Na noben 'roadtrip' se nisva tako dolgo pripravljala in bila tako pripravljena," je povedal Bit, Anže pa dodal, da sta predvsem glede vozila in opreme pripravljena bolje kot kadarkoli prej.

Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar
Brata Sever: Dva meseca, en avto in Dakar
FOTO: POP TV

Njuno vozilo namreč ni zgolj prevozno sredstvo, ampak bo naslednja dva meseca tudi njun dom. S seboj imata oblačila, fotografsko in snemalno opremo, stative ter vse potrebno za življenje na poti. Poskrbela sta celo za kuhinjo in kopalnico, spalnica pa ju čaka kar na strehi avtomobila. Največja razlika v primerjavi s prejšnjimi potovanji je čas. Medtem ko sta se običajno na pot odpravila za približno tri tedne in se morala prilagajati letalskim povezavam, si bosta tokrat lahko privoščila precej več svobode.

Kdo od bratov je bolj pogumen?

Pot čez več držav in neznane pokrajine seveda prinaša tudi nepredvidljive situacije. In ali ju je kaj strah? Bit je vprašanje brez oklevanja prepustil starejšemu bratu. "Kar zaupam ljudem in mislim, da ne bo hujših težav. Dobro pa je, da si pripravljen na kakšno situacijo," je povedal Anže. Bit je njegov odgovor pospremil s smehom: "Mislim, da je hotel povedati, da njega ni strah. Jaz sem ponavadi tisti, ki reče, da raje ne bi šel nekam, on pa: 'Daj, daj, kaj pa bo!'"

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