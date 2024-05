'Bravo ljubavi! Tvoji punci ponosni na tebe do neba'

"Bravo, ljubavi! Tvoji punci ponosni na tebe do neba," je na Instagramu zapisala Anamaria Goltes in s sledilci delila posnetek televizijskega prenosa Dončićeve zadnje tekme proti Minnesoti, na kateri je Dallas slavil in si prislužil vstopnico v veliki finale lige NBA.

Sodeč po objavi se zdi, da sta si Anamaria in Dončićeva prvorojenka Gabriela tekmo ogledali iz udobja doma, a malčici košarkarsko igrišče ni tuje, saj si je očetovo tekmo prvič v živo ogledala že februarja, ko je imela le dva meseca. Tudi sicer je Gabriela že dodobra opremljena z navijaškimi rekviziti, med drugim sta jo ponosna starša že fotografirala v košarkarskem dresu in posebni kavbojski jakni s številko 77, zvezdami in priimkom Dončić. Ter pripisom – tata.

Luka in Anamaria sta dejstvo, da pričakujeta prvega otroka, skrbno skrivala pred javnostjo. Veselo novico sta šele po rojstvu delila s svetom, ki je malčico sprejel z odprtimi rokami. Spomnimo, Dončić je svojo leto dni starejšo partnerko spoznal pri rosnih 12 letih, ko je bil z družino na počitnicah na Krku. Med njima je preskočila iskrica in leta 2016 sta postala par. V dolgoletni zvezi sta se preselila v Ameriko, si tam zgradila skupno življenje, se po krajšem premoru leta 2018 ponovno našla in na bolj trdnih temeljih zgradila zvezo, ki jo bosta kmalu okronala s poroko.