Brazilska zvezdnica Eslovenia obiskala državo soimenjakinjo

"Vse življenje sem čakala, da obiščem državo, po kateri sem dobila ime," je na kavi v štajerski prestolnici povedala Eslovenia Marques, 25-letna brazilska zvezdnica. V Braziliji jo poznajo kot miss zvezne države, kot vplivnico, ki ima 3 milijone sledilcev na Instagramu, sodelovala pa je tudi v njihovem Big Brotherju.

Ime Eslovenija, v portugalščini Slovenija, je izbral njen oče. Navdih za ime je dobil ob spremljanju jugoslovanskega konflikta v devetdesetih letih in se zanj odločil po tem, ko je njegova žena ostro nasprotovala, da hčerko poimenujeta Bosna in Hercegovina. "Zelo sem vesela, da sem tukaj. Vse življenje sem čakala, da spoznam državo, po kateri sem dobila ime. Zdaj ko sem tu, se imam tako dobro, da komaj čakam, da bom lahko doma iz prve roke pripovedovala, kako izgleda država in kako so ljudje prijazni. Da imate dobro hrano, dobro vino. Šele ko to doživiš, lahko več poveš. Jaz sem na to čakala vse življenje. Vse, kar sem vedela je iz televizije in knjig," je navdušena.

Eslovenia je navdušena nad lepotami Slovenije. FOTO: 24UR

Najprej se je ustavila na Štajerskem, kjer je med drugimi obiskala čokoladno vasico, vinograde, kjer je preizkušala slovenska vrhunska vina in Pohorje. Danes je bila na vrsti Gorenjska in njene lepote, v prihodnjih dneh pa Postojnska jama, Lipica in vikend potem po Ljubljani. V Slovenijo je prišla skupaj s partnerjem Lucasom, ki ga je spoznala v šovu Big Brother. Lepote naše dežele dnevno z videi in fotografijami skupno predstavljata 5 milijonom sledilcem. "Že prej sem imela veliko sledilcev, po sodelovanju v šovu Big brother pa je to število še naraslo in zdaj jih imam že tri milijone. Moja prepoznavnost in slava sta prišli tudi zaradi mojega imena. Ker ime ni pogosto, mi je prav le to zelo pomagalo na moji poti slave in prepoznavnosti," pojasnjuje svojo priljubljenost na družabnih omrežjih.