Domača scena

Breskvica o domnevni zvezi z Dončićem: 'Ljudje so takoj začeli sklepati'

Beograd, 09. 03. 2026 11.48

Avtor:
E.K.
Breskvica

Srbska pevka Breskvica se je odzvala na govorice, da naj bi bila ona razlog za konec zveze Luke Dončića in Anamarie Goltes. Pevka je v podkastu zatrdila, da so to zgolj neresnične povezave in da nič od tega ni resnično. Poudarila je, da je njena želja po selitvi v Slovenijo povezana z ljubeznijo do ljudi in narave ter ne s košarkarskim asom.

Potem ko je odjeknilo, da naj bi Luka Dončić in Anamaria Goltes razdrla zaroko in se razšla, so se v javnosti hitro začele pojavljati govorice o košarkarjevih domnevnih novih simpatijah. Športnikovi oboževalci so s svojim budnim očesom kaj hitro opazili, da 27-letnik na družbenih omrežjih sledi in všečka objave srbske pevke Breskvice, ki se je zdaj odzvala na vsa namigovanja in jih za vselej utišala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Očitno sem postala dežurni krivec za vse, kar se zgodi. Naslov me je res šokiral. Všečkal je nekaj fotografij in ljudje so takoj začeli sklepati. Zelo me je presenetilo, da naslov namiguje, da sem jaz kriva za razpad razmerja. Videla sem sicer le naslov. Zdaj me povezujejo z vsemi, in zdi se, da je to postalo kar priljubljeno," je v podkastu z naslovom Uskoro Otvaranje zatrdila 24-letnica, katere pravo ime je Anđela Ignjatović.

Beograjčanka nam je prejšnji mesec v ekskluzivnem intervjuju zaupala, da se spogleduje z mislijo, da bi se v prihodnosti rada preselila v prestolnico, kar je pri številnih še dodatno podžgalo vsa namigovanja. "Zelo rada prihajam sem, celo že večkrat sem razmišljala o tem, da bi tukaj živela. To je ena od informacij, ki jih še nikoli nisem povedala. Zato o tem zelo pogosto razmišljam in zelo možno je, da se bo kaj takega v prihodnosti tudi zgodilo," je februarja razkrila za 24ur.com ter izpostavila, da so ji najbolj všeč ljudje in narava, zaradi česar meni, da bi se lahko na življenje v Sloveniji zlahka prilagodila.

Preberi še Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo

Med pogovorom v podkastu je še zatrdila, da njena želja po selitvi ni nikakor povezana z našim košarkarskim asom. "Nisem razmišljala o tem. Prebrala sem naslov in pozabila nanj. Potem pa sem šla v Slovenijo in dala intervju in jaz resnično želim, da se preselim v Slovenijo, meni so to življenjske sanje in potem to izgovorim ... in ljudje so to kar skupaj povezali," je dejala in dodala, da nič od tega ni resnično.

Preberi še Dončić naj bi razdrl zaroko, epilog naj bi iskal na sodišču

Srbska senzacija, ki je s svojim glasom in stasom že pri teh letih uspela zgraditi izjemno uspešno in prepoznavno glasbeno kariero, pa ni edina, s katero povezujejo očeta dveh otrok. Tuji mediji namreč poročajo, da naj bi njegovo srce ukradla igralka Madelyn Cline.

Luka Dončić Anamaria Goltes Breskvica Madelyn Cline košarka

Igralka, mati, partnerka in samo Lea: Ženske imamo lahko vse

