Breskvica o domnevni zvezi z Dončićem: 'Ljudje so takoj začeli sklepati'

Potem ko je odjeknilo, da naj bi Luka Dončić in Anamaria Goltes razdrla zaroko in se razšla, so se v javnosti hitro začele pojavljati govorice o košarkarjevih domnevnih novih simpatijah. Športnikovi oboževalci so s svojim budnim očesom kaj hitro opazili, da 27-letnik na družbenih omrežjih sledi in všečka objave srbske pevke Breskvice , ki se je zdaj odzvala na vsa namigovanja in jih za vselej utišala.

"Očitno sem postala dežurni krivec za vse, kar se zgodi. Naslov me je res šokiral. Všečkal je nekaj fotografij in ljudje so takoj začeli sklepati. Zelo me je presenetilo, da naslov namiguje, da sem jaz kriva za razpad razmerja. Videla sem sicer le naslov. Zdaj me povezujejo z vsemi, in zdi se, da je to postalo kar priljubljeno," je v podkastu z naslovom Uskoro Otvaranje zatrdila 24-letnica, katere pravo ime je Anđela Ignjatović.

Beograjčanka nam je prejšnji mesec v ekskluzivnem intervjuju zaupala, da se spogleduje z mislijo, da bi se v prihodnosti rada preselila v prestolnico, kar je pri številnih še dodatno podžgalo vsa namigovanja. "Zelo rada prihajam sem, celo že večkrat sem razmišljala o tem, da bi tukaj živela. To je ena od informacij, ki jih še nikoli nisem povedala. Zato o tem zelo pogosto razmišljam in zelo možno je, da se bo kaj takega v prihodnosti tudi zgodilo," je februarja razkrila za 24ur.com ter izpostavila, da so ji najbolj všeč ljudje in narava, zaradi česar meni, da bi se lahko na življenje v Sloveniji zlahka prilagodila.