Brez česa se novinarka Eva Koderman Pavc nikoli ne odpravi na teren?

Spielberg, 17. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

R. M.
Novinarka Eva Koderman Pavc, ki se te dni oglaša iz Spielberga, kjer potekajo dirke MotoGP, je povedala, brez česa se nikoli ne odpravi na teren.

Dirkači razreda MotoGP se te dni mudijo v avstrijskem Spielbergu, tam pa je tudi naša ekipa z Evo Koderman Pavc na čelu, ki se oglaša s terena. Na kaj vse mora biti novinarka na terenu v tujini pripravljena in kaj vse mora imeti pri sebi?

Koderman kot prvo našteje akreditacijo za vstop na prizorišče. "Druga, zelo pomembna stvar, je powerbank, ker nikoli ne veš, kdaj ti zmanjka baterije na telefonu, na njem pa imam, seveda, vse," je povedala. Ob sebi ima še toaletno torbico z osnovimi ličili, proteinsko čokoladico in slušalke. 

Tokrat sicer ne gre za povsem običajen teren. Zaradi promocijskega fotografiranja se ji je pridružila razširjena ekipa - vizažistka Bojana Vodenik Ribič, fotograf Damjan Žiberta, strateginja za družbena omrežja Tjaša Potočnik in strokovnjakinja za komuniciranje Mateja Dežman.

