Brez predznanja harmonike na odru s Čuki? 'Tega ti ne priporočam'

Čuki Aleksandra Pozveka niso zadolžili za prenašanje opreme, ampak so mu v roke dali harmoniko. Za mentorja je dobil Matjaža Končana . Cilj pa je bil, da se v enem dnevu nauči refren njihove uspešnice Tišlarski pozdrav in da stopi na veliki oder v Bohinju, pred več tisoč ljudi. Po zaključku so Čuki ostali legende. Kaj pa Aleksander?

Jože ob srečanju Pozveku sicer ni priporočal, da bi na oder stopil s harmoniko. "To ni tako enostavno, tega ti ne priporočam. Potrebuješ vsaj dve leti, preden greš lahko na oder," ga je opozoril. In čeprav ga je Jože želel prepričati v petje, je na koncu vseeno pristal s harmoniko v roki.

Aleksander je tako sprejel misijo, da se v dobrih dveh dneh - namesto v dveh letih - nauči refrena na harmoniko, s katerim bo lahko stopil na oder. "Torej, danes celo popoldne in celo noč vadiva, potem pa greva jutri na nastop," je optimistično odvrnil Matjaž, ki je Aleksandra kasneje korak za korakom spremljal pri učenju harmonike.

