Brezmejno telo: To predstavo smo zastavili kot test človeštva

"Živimo v času transhumanizma in povečanja zmožnosti človeškega telesa in uma s pomočjo tehnologije, ki se veže na umetno inteligenco. To predstavo smo zastavili kot test človeštva," je povedal umetniški vodja predstave Michal Rynia. "V bistvu neka tendenca, doseči to brezmejnost, da smo nekako ljudje brezmejni," je dodala umetniška vodja predstave Nastja Bremec Rynia.

Pri pripravah na predstavo so si pomagali tudi z umetno inteligenco. "Seveda smo, ravno zaradi samega raziskovalnega procesa in moram povedati, da smo skozi sva ta leta raziskovali. Pred dvema letoma pa sva imela predstavo Distanca, ki se je tudi na nek način ukvarjala prav z umetno inteligenco in je resnično neverjetno, kako je umetna inteligenca napredovala v samo tako kratkem času," je dodala Nastja Bremec Rynia.

Predstava razmišlja o človeku in umetni inteligenci. "V bistvu prehaja iz analognega v digitalno. Analogno so orkestralni posnetki, imela sva možnost delati z RTV orkestrom, digitalni svet so pa bolj digitalni zvoki," je dejal soavtor predstave Primož Hladnik, ki pravi, da se sam ni posluževal umetne inteligence, saj mu ni ljuba.

"Imamo ta organski, človeški aspekt, na drugi strani pa tehnologijo, digitalno," je dodal soavtor predstave Boris Benko, ki pa je dodal, da si je z umetno inteligenco pomagal pri prevodih besedil.