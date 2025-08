Brina iz MasterChefa pripravila slovenske različice priljubljenih pijač

"Danes bomo delali poslovenjeno verzijo tega, še vedno bo zelo veliko vitaminov in mineralov. Poslovenjeno pa je zato, ker je ena taka posebna sestavina, ki jo jaz obožujem, in to so bučna semena," je dejala Brina.

Napitku je dodala še limono, jabolčni sok, skuto, banano, breskve in lanena semena. S temi sestavinami je poskrbela za uravnotežen obrok, poln vitaminov, proteinov in vlaknin. "Sadje lahko zalijemo z vodo, če pa želimo bolj kremast okus, pa lahko dodamo led," je dodala.