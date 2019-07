Britanski medij odkril zaslužek Sanje Grohar: Nihče ne govori rad o zneskih

Pred dnevi je eden največjih britanskih časnikov Daily Mail pisal o Sanji Grohar ter njenem delu kot influencerki, predvsem pa je zelo zanimivo, da so razkrili, koliko nekdanja miss Slovenije zasluži z objavami.

"Mamica, ki je na Instagramu začela deliti svoje fotografije kot hobi, zdaj zasluži 42 tisoč evrov na leto in hodi na brezplačne počitnice v vrednosti šest tisoč evrov s sponzoriranimi objavami, za katere skrbi, medtem ko njen dojenček počiva,"je naslov članka, ki ga je pred dnevi objavil eden večjih novičarskih britanskih časopisov Daily Mail.

Sanjo Grohar smo vprašali, kaj meni o tem, da so njeni zaslužki javno objavljeni, saj sicer velja, da influencerji neradi govorijo o cenah, ki jih postavljajo potencialnim podjetjem za sodelovanje. "Nihče ne govori rad o dejanskih zaslužkih in tudi tukaj se ni govorilo o točni številki, čeprav je članek tako spisan," je za 24ur.com povedala Sanja in dodala:"Sicer pa ni skrivnost, da so zneski v tujini večinoma znani."Pravi, da so zneski za Slovenijo nekoliko drugačni in da ceno za lokalne izdelke z veseljem tudi spusti, če ji je izdelek resnično všeč.

Nekdanja miss Slovenije pravi, da influencerji, ki imajo okoli 100 tisoč sledilcev, podjetjem na objavo računajo med 500 in 1000 evrov in da se influencerji sami odločijo, ali bodo sodelovali z nekom ali ne. Nekateri so takšni, da sodelujejo s skoraj vsakim podjetjem, a Sanja zase pravi, da pri njej ni tako: "Nikoli ne promoviram nečesa, v kar ne verjamem, zato sodelovanje velikokrat tudi zavrnem." Pri sodelovanju se s podjetji dogovori, ali gre za enkratno objavo ali gre za enoletno sodelovanje:"Tu gre seveda za višje zneske, saj je več dela in zahteva več predanosti." Biti influencer pomeni delati 24 ur na dan Temnolasa mama nekajmesečnega Nikolaija pravi, da se še vedno premalo ljudi zaveda, kako težko delo opravljajo influencerji, ki so temu res predani. "Nekaterim se zdi pisanje bloga in delo influencerjev nepomembno in predvsem nekaj, kar je narejeno z levo roko. Ni tako. To je 24-urni delavnik. Verjamem, da tisti, ki niso za delo v pisarni in bi imeli možnost to početi, bi to delo počeli z veseljem. Je pa res, da tukaj ni dopusta, ni bolniške. Nenehno moraš ustvarjati, načrtovati, urejati objave, iskati lokacije za naslednje fotografiranje in zraven biti mama dojenčku."

