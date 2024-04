Bronasta slovenska cheerleading reprezentanca: Bilo je veliko solz sreče

Slovenija je znova dokazala, da je športna velesila. Slovenska cheerleading reprezentanca se je s svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike namreč vrnila z bronastim odličjem, navdušena dekleta pa so ob zavidljivem uspehu potočile tudi kakšno solzo. A to so bile solze sreče, svoj uspeh pa so proslavile tudi z zabavo v Disney parku.

Slovenska dekliška cheerleading reprezentanca se je z nedavnega svetovnega prvenstva v Orlandu vrnila presrečna. Dekleta, stara od 17 do 28, so pod vodstvom Ane Janko Sloveniji priborile že četrto medaljo na velikih tekmovanjih, ob takšnem uspehu pa so tekle tudi solze. "Občutki po prejemu medalje so izjemni. Pri sami razglasitvi, ko so napovedali, da bo naša ekipa prejela medaljo, se je med nami izlilo veliko čustev, solz sreče. Vedeli smo, da lahko ciljamo na medaljo, a glede na polfinalni nastop, smo vedeli, da to ne bo lahka naloga," je za naš portal povedala Ana in dodala: "Medalja se nam bi lahko zelo hitro izmaknila, saj je res vsaka malenkost pomembna. Prav zaradi tega je bilo naše veselje res veliko."

Slovenska dekliška cheerleading reprezentanca se je z nedavnega svetovnega prvenstva v Orlandu vrnila presrečna. FOTO: osebni arhiv icon-expand

Dekleta so po polfinalnem nastopu namreč pristale na četrtem mestu. Kje se je zalomilo prvi dan? "Na polfinalnem tekmovanju smo naredili več majhnih napak, ki so nam vzele kar nekaj točk. Napake so se najverjetneje pojavile, saj je bilo več kot polovico deklet prvič na svetovnem prvenstvu. Prav ta pritisk velikega tekmovanja hitro vpliva na izvedbo elementov, še posebej pri mlajših in ne toliko izkušenih tekmovalkah," je zaupala vodja in dodala, da so zato z dekleti natančno preučile tiste malenkosti, na katere so pri prvem nastopu malo pozabile. "Vsekakor je bilo tudi nekaj psiholoških napotkov, ki so dekletom pomagali se umiriti pred tekmovanjem in se popolnoma osredotočiti na tekmovalno točko," je še dodala.

Za Slovenijo je to po letih 2017, 2019 in 2021 to že četrta medalja, priprave na nedavno prvenstvo pa so se začele že leto dni nazaj z izborom reprezentance. "V naši zvezi imamo sistem, da vsako leto na novo izbiramo dekleta, ki si zaslužijo mesto v slovenski reprezentanci. Nato pa smo od septembra dalje imeli redne treninge reprezentance med vikendi, ki so nam omogočili, da se dekleta poenotijo s tehniko in se naučijo novih tehničnih, akrobatskih ter koreografskih elementov. Prav ujemanje v tehniki med dekleti nam predstavlja največji izziv, saj je v naših elementih zelo pomemben in odločilen tajming, ki dirigira o tem, ali bo element pravilno in uspešno izveden," je zaupala Ana.

Dekleta so nastopila na svetovnem prvenstvu v Orlandu. FOTO: osebni arhiv icon-expand

Potovanje v Ameriko pa ni bilo naporno zgolj zaradi živčnosti in treme pred nastopom na svetovnem odru. "Kljub temu, da ima Orlando veliko časovno razliko, le-ta na dekleta ni zelo vplivala. Večji problem nam je predstavljala dolga pot, ki se nam je razvlekla preko dveh dni in nam tako onemogočila, da bi na tekmovanje prišli spočiti. A kljub temu smo se poskusili v enem dnevu ustrezno pripraviti in se uspešno predstaviti na tekmovanju," je razkrila trenerka.

Dekleta so svoj uspeh proslavile s skupnim druženjem v Disney parku. FOTO: osebni arhiv icon-expand

Dekletom je uspelo in z bronastim odličjem okoli vratu v konkurenci desetih držav so nadvse zadovoljne. Svoj uspeh so temu primerno tudi proslavile. "Glede na to, da celotno tekmovanje poteka v ESPNu, DisneyWorldu, smo po koncu tekmovanja proslavile s skupnim druženjem v Disney parku, ki je vsekakor čaroben za vse. Ne glede na veselje ob rezultatu, se naše praznovanje ni prav nič zavleklo, saj smo bile vse zelo utrujene od tekmovanja in smo se raje nagradile s spancem," je povedala Ana.