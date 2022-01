Bronja Žakelj: Človek se še nikoli ni tako bal smrti, kot se je boji danes

Tragična zgodba Bronje Žakelj je danes večini že dobro poznana. Pri štirinajstih letih je zaradi raka izgubila mamo, katere zadnje besede – belo se pere na devetdeset – je ovekovečila v naslovu romana. Pri dvajsetih se je z rakom na bezgavkah spopadla še sama. Tri leta kasneje se je njen mlajši brat Rok smrtno ponesrečil v gorah, nato pa je izgubila še svojo babico, ki je igrala pomembno vlogo v njenem življenju. Vse to je popisala v iskreni pripovedi, polni krute realnosti in humorja, umeščeni v ljubljansko življenje v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Štiri leta po izidu avtobiografskega romana je Bronja v intervjuju za 24ur.com povedala, kako gleda na svoje literarno delo danes in kakšni so njeni načrti za prihodnost.

Najprej čestitke za uspeh romana, ki je bil doslej prodan v kar 18.500 izvodih. Večkrat ste dejali, da ste se ob izdaji bali, da knjige nihče ne bo želel brati, zaradi težkih tem, ki jih obravnava, a se je izkazalo, da ste prav s pisanjem o bolezni in smrti pritegnili mnoge bralce, ki so v vaši knjigi našli uteho ali preprosto nekaj, o čimer prej nikoli niso brali na tako brutalno odkrit način. Si štejete v uspeh, da ste odprli prostor tako tabuiziranim temam?

Ne vem, če bi lahko rekla, da sem odprla ta prostor, to se mi zdi malo preveč pretenciozno. So se pa potem teme, o katerih govorite, najbrž večkrat kot prej naslavljale skozi intervjuje in literarne večere. Kot največji uspeh si štejem, ko denimo na ulici stopi do mene dekle in mi reče: "Hvala, ker se ne počutim več krivo, ker mi je tri mesece po smrti očeta še vedno tako zelo hudo". Sicer pa si nikoli nisem mislila, da bom s knjigo odpirala kakršne koli prostore, saj ni šlo za angažirano pisanje, samo svojo zgodbo sem želela povedati. Želela sem si napisati tekst, ki bi ga, če bi ga sama nekje prebrala, rekla – to sem jaz, tako se počutim tudi sama. In očitno se je na tak način v mojem romanu našlo tudi mnogo bralcev in bralk.

Vas je ob uspehu zamikalo, da bi se preživljali s pisanjem? Ste namreč diplomirana novinarka, ki dela v bančništvu.

Uf, to pa ne. Glede na to, kako počasi pišem, kako kompliciram, obračam stavke in besede do nezavesti, ne bi preživela. Sicer pa mislim, da je zelo malo pisateljev, ki bi v Sloveniji živeli le od pisanja. Če pogledam sebe, lahko rečem, tako čez palec, da bi pravzaprav morala vsako leto napisati tak hit, da bi normalno preživela brez redne službe. Poleg tega pa se mi zdi, da bi znali s tem zamreti tudi občutki izpolnjenosti, trenutki sreče, ki mi jih prinaša pisanje, da bi s pisanjem za denar iz njega izginil tudi ves čar.

Belo se pere na devetdeset je dokaz, da se lahko dobro prodajajo tudi knjige še neznanih avtorjev. Bi jih morale po vašem založbe sprejeti bolj odprtih rok, dati literarnim prvencem več priložnosti?

Menim, da se dobrim prvencem dajo priložnosti, če se le najde urednik, ki tak rokopis zares vzame v roke, ter zna in si upa prepoznati potencial, kjer ga nihče ne pričakuje. Pri mojih zavrnitvah mislim, da je bila med drugim težava tudi v tem, da gre za avtobiografski roman, ki obravnava teme, kot sta smrt in bolezen, in predvidevam, da si je marsikdo mislil, da sem le še ena v vrsti, ki se je morala izkašljati na papir.

Kako na knjigo gledate skoraj štiri leta po njenem izidu. Bi kaj spremenili, popravili? Vam je sedaj, ko toliko ljudi pozna vašo zgodbo, žal, ker niste kakšnega dela raje izpustili?

Vsak del je v romanu z namenom, kar sem iz rokopisa izpustila, sem naredila že pred izidom, ko mi je moja urednica na Beletrini, Špela Pavlič, rekla: "Ej, tole bi jaz dala ven, sicer je hecno, je fajn, ampak ne vodi nikamor". In sem vrgla ven. Bi pa še dodala, ne vem, kako mi je to spolzelo, zgodbo okrog svojega imena, ki sem ga dobila po Bronji, sestri Marie Curie. Ko je bila mami noseča z menoj, je namreč brala njeno biografijo, Bronja pa je imela v življenju Marie Curie pomembno vlogo. Bili sta zelo navezani in Bronja ji je pomagala tudi do študija kemije in fizike na pariški Sorboni. Pa tu ne gre le za ime samo, temveč predvsem za vso simboliko mamine izbire mojega imena in za vsa genialna odkritja Marie Curie, ki so privedla do radioterapije, ki je potem tudi meni v kleti Onkološkega Inštituta pod obsevalnimi aparati rešila življenje. Ko bi mami to vedela, večkrat pomislim na to.

V zadnjih dveh letih je smrt postala del našega vsakdana, a se je v veliki meri prelevila zgolj v številke tistih, ki so umrli za covidom-19. Bi se morali po vašem mnenju več ukvarjati s tistimi, ki so v tej bitki izgubili svoje najbližje?

Gotovo bi se morali, saj o tem se je govorilo, zlasti ob prvih valovih, ko se svojci od svojih najdražjih niso mogli niti posloviti. A danes ne samo, da se z njimi nihče ne ukvarja, še huje, današnje stanje duha je privedlo do popolne erozije spoštovanja in pietete ob izgubah. Samo poglejte, kaj se dogaja na socialnih omrežjih, kjer realnost presega vsakršno imaginacijo! Ne prestavljam si, kako se nekdo, ki je zaradi covida izgubil mamo, očeta, počuti ob vseh teh zanikanjih, banaliziranju, relativiziranju. Kako se počuti nekdo, ki je izgubil sina, a se njegova smrt ne šteje zares, ker je imel t. i. pridruženo bolezen? Vem, kaj pomeni izgubljati, a da se nekdo, ki je tvoj, ob smrti porazgubi v brezimnost številk in grafov, da le izgine v statistiki presežnih smrti – to se mi zdi grozljivo in ponižujoče.