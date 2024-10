Bruci v študijsko obdobje vstopili s skupino Dan D

Jernej Dirnbek, pevec skupine Mi2, meni, da se morajo bruci znati veseliti. "Sedaj ne smem dajati kakih napotkov mladim, ki ne bi bili v skladu z moralo. Sigurno pa je pomembno, da se poveselijo, sploh tisti, ki so šli prvič od doma in bodo sedaj na drugem kraju bivanja kar nekaj let."

Bruci so bili nad prvim dnem in večerom navdušeni. "Prvi dan poteka presenetljivo dobro, zelo sem navdušen. Smo iz Novega mesta, zato je še toliko bolje, ker igra Dan D," je dejal študent.

Kljub bežnim spominom se norih zabav in študentskih časov rad spominja tudi pevec skupine Dan D Tomislav Jovanović - Tokac."Takrat sem bil v drugi državi in sem hodil v Zagreb, kjer so bili nori študentski žuri. Tako dobri so bili, da se jih pol ne spomnim," je povedal pevec.

Starejši študentje imajo za mlajše generacije veliko nasvetov."Treba si je vzeti čas za socializacijo, kot so žuri, ampak v zdravih merah," je dejala študentka, druga pa jo je dopolnila: "Podpiram to kombinacijo oziroma ravnotežje čimbolj odprtega razmišljanja, da se kljub študiju družiš in se imaš dobro."