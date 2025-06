Bruno kuhal v restavraciji s tremi Michelinkami: navdušen tudi Bine Volčič

Kot je povedal, je lahko izkusil, kako je delati v restavraciji s tremi Michelinovimi zvezdicami. "Ogromno sem se naučil, oddelal veliko zelo dolgih in napornih dni ter imel privilegij kuhati za enega in edinega Thomasa Kellerja. Pa tudi moji zapiski so precej zrasli. Komaj čakam, da vidim, kaj me še čaka v Köbenhavnu," je še zapisal.

V komentarjih objave mu je čestital nekdanji žirant v šovu MasterChef Slovenija Bine Volčič. "Čestitam, Bruno! Najbolj od vsega pa cenim tvojo voljo, zagnanost in požrtvovalnost! Zmagovalec si na več področjih. Res si lahko vzor mladim in pravi dokaz, da ni bližnjic do uspeha. Poklon!" je dejal.

Bruno je lani opravil izobraževanje na sloviti kuharski šoli Cordon Bleu, kjer je že v prvem mesecu prejel posebno omembo na diplomi, kar uspe le nekaj kandidatom na generacijo.