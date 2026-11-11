Bruno Šulman: Biti izbran med najboljše mlade kuharje je potrditev trdega dela

V finalu regionalnega tekmovanja Jugovzhodne Evrope so veliko zanimanja za našo kulinariko že zbudili trije slovenski predstavniki, in sicer Aljaž Resnik, Jure Korent Vodnik in Matija Cotič, a se nihče med njimi ni uvrstil v veliki finale. Januarja pa bo svojo priložnost na regionalnem finalu za severno Evropo dobil še zmagovalec sedme sezone MasterChef Slovenija Bruno Šulman, ki bo sicer zastopal Dansko, kjer trenutno dela.

Bruno Šulman se bo predstavil s svojo jedjo polenovka na potovanju. FOTO: Zan Vargek

"Sodelovanje na regijskem finalu San Pellegrino Young Chef mi je v veliko čast. Biti izbran med najboljše mlade kuharje je lepa potrditev trdega dela in novih izkušenj v zadnjih letih. V tekmovanje sem vložil veliko priprave, jed polenovka na potovanju pa ima zame zelo osebno zgodbo. Predstavlja mojo kulinarično pot skozi preteklost, sedanjost in željo za prihodnost. Na jed sem izjemno ponosen, v njej uporabim praktično celo polenovko, vključno z deli, ki jih običajno zavržemo," nam je o svoji jedi, ki bi lahko bila njegova vstopnica za finale, povedal Bruno.

Svoje kuharske veščine bo pokazal takoj v začetku novega leta in se s svojo jedjo boril za možnost v finalu tekmovanja, ki bo v Milanu. Če bo uspešen, bo tam tudi njegovo specialiteto ocenjevala Ana Roš, ena izmed članic sedemčlanske žirije, ki jo tradicionalno sestavljajo le najboljši svetovni chefi in chefinje. Kljub temu, da bo zastopal Dansko, pa ne bo pozabil niti na svoje slovenske korenine: "Januarja bom tekmoval na regijskem finalu severne Evrope v Stockholmu, saj pravila tekmovanja veleva zastopanje države, v kateri tekmovalec dela, ne od koder prihaja. Tako da na papirju zastopam Dansko, a skozi jed in predstavitev bo predstavljena tudi moja slovenska plat."

Bruno Šulman bo na tekmovanju sodeloval januarja. FOTO: Zan Vargek

Ker gre za pomembno priložnost, se na tekmovanje že pripravlja, pri tem pa mu ob strani stoji še en kuharski mojster in njegov mentor. "Priprave na tekmovanje zaenkrat potekajo po delih, tako da večkrat skuham posamezne komponente jedi, bližje datumu tekmovanja pa bi jed rad nekajkrat skuhal še v celoti. V procesu mi ob strani stoji tudi moj mentor Bo Bech, ki mi je v veliko pomoč," je za POP IN še razkril Bruno.