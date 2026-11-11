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Bruno Šulman: Biti izbran med najboljše mlade kuharje je potrditev trdega dela

Ljubljana/Kopenhagen, 11. 11. 2026 11.50 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Bruno Šulman

Da je MasterChef Slovenija odlična odskočna deska, vedno znova dokazujejo nekdanji tekmovalci. Med najbolj prepoznavnimi, ki so osvojili pokal in glavno nagrado, je tudi Bruno Šulman, zmagovalec sedme sezone tekmovanja, ki bo zdaj svoje kulinarične mojstrovine pokazal na najpomembnejšem svetovnem tekmovanju za mlade kuharje S. Pellegrino Young Chef Academy 2026–2027.

V finalu regionalnega tekmovanja Jugovzhodne Evrope so veliko zanimanja za našo kulinariko že zbudili trije slovenski predstavniki, in sicer Aljaž Resnik, Jure Korent Vodnik in Matija Cotič, a se nihče med njimi ni uvrstil v veliki finale. Januarja pa bo svojo priložnost na regionalnem finalu za severno Evropo dobil še zmagovalec sedme sezone MasterChef Slovenija Bruno Šulman, ki bo sicer zastopal Dansko, kjer trenutno dela.

Bruno Šulman se bo predstavil s svojo jedjo polenovka na potovanju.
Bruno Šulman se bo predstavil s svojo jedjo polenovka na potovanju.
FOTO: Zan Vargek

"Sodelovanje na regijskem finalu San Pellegrino Young Chef mi je v veliko čast. Biti izbran med najboljše mlade kuharje je lepa potrditev trdega dela in novih izkušenj v zadnjih letih. V tekmovanje sem vložil veliko priprave, jed polenovka na potovanju pa ima zame zelo osebno zgodbo. Predstavlja mojo kulinarično pot skozi preteklost, sedanjost in željo za prihodnost. Na jed sem izjemno ponosen, v njej uporabim praktično celo polenovko, vključno z deli, ki jih običajno zavržemo," nam je o svoji jedi, ki bi lahko bila njegova vstopnica za finale, povedal Bruno.

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Svoje kuharske veščine bo pokazal takoj v začetku novega leta in se s svojo jedjo boril za možnost v finalu tekmovanja, ki bo v Milanu. Če bo uspešen, bo tam tudi njegovo specialiteto ocenjevala Ana Roš, ena izmed članic sedemčlanske žirije, ki jo tradicionalno sestavljajo le najboljši svetovni chefi in chefinje.

Kljub temu, da bo zastopal Dansko, pa ne bo pozabil niti na svoje slovenske korenine: "Januarja bom tekmoval na regijskem finalu severne Evrope v Stockholmu, saj pravila tekmovanja veleva zastopanje države, v kateri tekmovalec dela, ne od koder prihaja. Tako da na papirju zastopam Dansko, a skozi jed in predstavitev bo predstavljena tudi moja slovenska plat."

Bruno Šulman bo na tekmovanju sodeloval januarja.
Bruno Šulman bo na tekmovanju sodeloval januarja.
FOTO: Zan Vargek

Ker gre za pomembno priložnost, se na tekmovanje že pripravlja, pri tem pa mu ob strani stoji še en kuharski mojster in njegov mentor. "Priprave na tekmovanje zaenkrat potekajo po delih, tako da večkrat skuham posamezne komponente jedi, bližje datumu tekmovanja pa bi jed rad nekajkrat skuhal še v celoti. V procesu mi ob strani stoji tudi moj mentor Bo Bech, ki mi je v veliko pomoč," je za POP IN še razkril Bruno.

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"Za tako majhen trg, kot je Slovenija, je že uvrstitev treh tekmovalcev med 15 izbranih izjemen dosežek, to nam je uspelo že drugič zapored! Čeprav brez zmage, se fantje domov vračajo z neprecenljivimi izkušnjami na mednarodnem gastronomskem parketu, kar je tudi eden od osnovnih ciljev platforme S. Pellegrino Young Chef Academy," pa je povedala Lili Vodušek, vodja blagovne znamke Sanpellegrino v podjetju Merit HP, ki slovenske tekmovalce vodi skozi vse faze tekmovanja.

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KOMENTARJI1

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turkiz
11. 11. 2026 13.16
Bruno zastopa Dansko in upam, da ne bo eden tistih Melanija company...
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