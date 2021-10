Bruno Šulman: Nagrada je na varčevalnem računu in čaka na kuharsko izobraževanje

Bruno Šulman je študent tretjega letnika psihologije, ki trenutno na prvo mesto postavlja kuhanje. Priložnosti, ki mu jih je ponudila zmaga v sedmi sezoni oddaje MasterChef Slovenija , namreč ne želi zamuditi. Kuha na različnih dogodkih po vsej Sloveniji z namenom, da njegovo hrano poskusi čim več ljudi, ki je zanj pridno navijalo prek malih ekranov. Denarno nagrado zaenkrat še skrbno hrani na varčevalnem računu, saj bi jo rad porabil za kuharsko izobraževanje v tujini, med drugim pa bi se rad učil tudi v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami. V intervjuju za 24ur.com je povedal, kako gleda na svojo zmago nekaj mesecev kasneje, zakaj je končal s treniranjem atletike in kakšne so njegove kulinarične želje za prihodnost. Vsem nadobudnim kuharjem, ki se prijavljajo na novo sezono MasterChefa, pa je dal prav poseben namig.

Ja, že ko se je šov predvajal, sem bil presenečen nad tem, koliko ljudi to dejansko gleda in to se še do zdaj ni umirilo, še zmeraj se slikamo na ulici, pa kakšnim otrokom se podpisujem. Ne počutim se kot zvezda, ampak odzivi, ki jih dobivam od ljudi, so zelo pozitivni.

Uf, nerealna izkušnja, ker sem se ogromno naučil, pa ne samo o kuhanju. Zdi se mi, da sem v času, ki sem ga tam preživel, kar malo odrasel in se naučil o življenju. Sedaj pa lahko vidim, kaj sem od tega dobil: priložnosti, to, da lahko delam, kar si želim in lahko dejansko izbiram, kaj delati in kaj ne. Leto nazaj bi se mi to zdelo nerealno. Izkušnja celega MasterChefa je bila top. Res je naporna, ko v enem dnevu doživiš vsa čustva, ki obstajajo, ampak tudi če je bilo naporno, smo se imeli dobro, ker smo bili dobra ekipa.

Z zmago se mi je odprlo milijon priložnosti. Najprej sem se vrgel v sto tisoč projektov, zdaj pa sem si jih zožil na tiste, ki jih rad delam in za katere vem, da jih lahko naredim dobro. Najraje delam degustacijske večerje, ker je to vrsta kulinarike, ki mi je res všeč. Svojo največjo, za sto ljudi, sem imel ravno prejšnji teden. Pripravil sem pethodni meni. Sicer pa sem kuhal tudi za širše množice na stojnicah, organiziral čisto svoj dogodek, potem pa pride tukaj zraven še delo za družbena omrežja.

So gledalci preko televizijskih ekranov dobili realno sliko o tebi?

V oddaji so bile dobro zajete naše osebnosti, ker smo bili tam toliko časa, da pridejo do izraza značilnosti vsakega. Jaz sem bil na začetku mogoče malo bolj zadržan, ker sem bil postavljen v novo okolje, kar se je tudi videlo – sploh, ko sem gledal samega sebe. Ampak kasneje se navadiš kamer in sodnikov ter lahko začneš delati na svoj maksimum. To se je pri meni tudi videlo, kdaj sem se sprostil, ker so bili krožniki boljši, izjave so bile boljše, potem sem si bil veliko bolj všeč.

Si po koncu snemanja ohranil stik s svojimi sotekmovalci? Z Žigo sta v MasterChef kuhinji spletla tesno prijateljsko vez.

Ja, Žiga je zelo 'fajn'. Ravno je odprl svojo restavracijo in res mi je žal, ker nisem mogel iti na otvoritev, saj sem delal na enem dogodku. Ampak grem kmalu tja pogledat. Tudi on dobro izkorišča to, kar mu je tekmovanje dalo. Slišim pa se tudi z veliko ostalimi tekmovalci, ker smo se res kot celota dobro razumeli. To me je ravno najbolj skrbelo, ko sem se prijavil, da se bomo samo kregali in bo neka tekmovalnost, ampak prišel je skupinski duh in je bilo tega zelo zelo malo.

Kaj pa sodniki, si z njim še na vezi?

Z Luko sem se parkrat slišal, ker me je on poklical in me vprašal, kako mi gre. Preveril je, ali potrebujem kakšno pomoč. To je bilo res lepo, sem mu hvaležen, ker mu ne bi bilo treba.