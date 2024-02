Bruno Šulman o šolanju v Parizu: Uživam, ker veliko kuham

"Šolanje je sestavljeno iz demonstracij, kjer chef pokaže neko tehniko in recept, ter iz praktičnih delov, kjer moramo mi to potem ponoviti. Dnevi se mi začenjajo že zgodaj, ob 6.30 grem v šolo, ob 7.30 imam prva predavanja, ki jih imam večinoma šest do devet ur na dan. Vikende imam večinoma proste samo ob nedeljah. Ampak uživam, zato ker veliko kuham in to imam rad, tako da je zelo lepo," nam je o začetku svojega šolanja v Parizu povedal Bruno.

Zaupal nam je tudi nekaj podrobnosti o svojih sošolcih: "Ljudje, ki so z menoj v skupini, so iz vsega sveta. Spoznal sem noro dobre osebe in prijatelje. Pridejo z zelo različnim ozadjem, nekateri so že delali v profesionalnih kuhinjah, drugi še ne in bi radi začeli zaradi karierne spremembe. Imajo različne predispozicije in smo iz zelo različnih okolij, ampak se zelo dobro razumemo in sem imel kar srečo, da imam tako dobro skupino."

Šolanje, katerega del je sedaj, traja do konca junija. "Marca zaključim že prvi dve stopnji, potem pa me zadnje tri mesece čakajo še zadnje, najtežje stopnje. Zelo se veselim, mogoče bi ob tem še kaj delal ali pa po tem, ko že zaključim, še ostanem tukaj in delam v kakšni dobri restavraciji, da bi se čim več naučil. Ko se bom naučil vse, kar se tukaj lahko naučim, pa bi se rad vrnil in se doma lotil kakšnih novih projektov," pravi, ob tem pa dodaja, da za začetek uživa v učenju, šele potem pa bo videl, kam ga bo vodila pot.