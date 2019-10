Napad v Murski Soboti: partner prepričan, da je šlo za poskus umora

Pred kratkim je v javnosti odjeknila novica, da je bil v murskosoboškem parku brutalno pretepen Rene Žunič, partner resničnostnega zvezdnika Nejca Reka. Žunič se trenutno nahaja v mariborskem kliničnem centru, kjer se zdravniki trudijo ohraniti pri življenju njegovo ledvico. Slednja naj bi bila namreč močno okvarjena, zato Reneju grozi popolna odstranitev ali v najboljšem primeru, njeno 60 odstotno delovanje.

Reka je prepričan, da je šlo za poskus umora, svoje stališče pa je pojasnil v daljšem zapisu na Facebooku, kjer je zapisal:''Dragi prijatelji in prijateljice! Čas je, da se oglasim okoli samega dogajanja. Kot že nekateri veste, so mojega partnerja Reneja ponoci iz sobote na nedeljo pretepli in mu s tem zadali hude telesne poškodbe. Poleg polomljenih reber, se za ledvico zdravniki še vedno borijo, saj ne bo nikoli več delovala 100%, če pa jo obdrži, pa bo delovala samo cca. 60%!

Marsikdo od vas misli, da je to šala in da je Rene doma, vendar temu ni tako. Rene je v bolnišnici, kjer se še vedno zdravi. Moram pa reči, da je to sramota, da se to dogaja v naši državi, natančneje v Murski Soboti. Da pa ni nihče ničesar videl, ne slišal? NE VERJAMEM, da ni bilo takrat blizu nikogar, ki bi dogodek videl! Tistemu, ki je to storil pa sporočam, da ga bomo slej kot prej našli in bo odgovarjal za škodo, ki jo je naredil mojemu partnerju. Dejansko je šlo za poskus umora, saj so Reneju zadali hude telesne poškodbe, zaradi katerih bo imel celo življenje posledice!

Nikakor ne bomo pustili, da krivci ostanejo nekaznovani, gremo do konca, proti homofobiji in da dosežemo, da bodo storilci dobili svoje! Svojega fanta obožujem in ljubim, in ko trpi on, trpim tudi jaz. Midva sva eno, midva sva vse. P. S. : Hvala vsem za podporo, pomoč in lepe želje, prav tako hvala UKC Maribor, ki se trudi, da si Rene opomore!''