Buržoazija: Predstava o ljudeh, ki nimajo stika z realnostjo

Komedija Buržoazija, ki so jo premierno uprizorili v MGL-u, je predstava o prikupno smešnih posameznikih, ki nimajo stika z realnostjo. In tega je, kot poudarja Iva Krajnc Bagola, žal tudi danes veliko v svetu. "Zadnjič sem nekje prebrala, da nekdo že 10 let ni bil v trgovini. To je morda minimalen, nepomemben podatek, a ta stik z realnostjo se mi zdi zelo pomemben. Zato pa tudi rečem, na eni strani gledamo v Instagram, gledamo malo hrane, pa malo mrtvih otrok, pa potem spet malo videov mačk, nato spet streljanje, zato se mi zdi, da je to postalo kot rutina in običajno, a v resnici je to grozno dejstvo, ki je zelo čustveno in moreče," je povedala igralka.