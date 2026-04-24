Domača scena

Buržoazija: Predstava o ljudeh, ki nimajo stika z realnostjo

Ljubljana, 24. 04. 2026 08.13 pred 5 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
K.A. Anastasija Jović +1
mgl

V sredo smo v ljubljanskem MGL-u obiskali premiero krstne uprizoritve komedije Buržoazija. V družbenokritični drami spremljamo simpatične, skoraj prikupno smešne posameznike, ujete v prepoznavne družbene rituale svojega razreda. "Govori o rahločutju, ki izginja, posebej pri ljudeh, ki nimajo stika z realnostjo," pravi igralka Iva Krajnc Bagola.

Komedija Buržoazija, ki so jo premierno uprizorili v MGL-u, je predstava o prikupno smešnih posameznikih, ki nimajo stika z realnostjo. In tega je, kot poudarja Iva Krajnc Bagola, žal tudi danes veliko v svetu. "Zadnjič sem nekje prebrala, da nekdo že 10 let ni bil v trgovini. To je morda minimalen, nepomemben podatek, a ta stik z realnostjo se mi zdi zelo pomemben. Zato pa tudi rečem, na eni strani gledamo v Instagram, gledamo malo hrane, pa malo mrtvih otrok, pa potem spet malo videov mačk, nato spet streljanje, zato se mi zdi, da je to postalo kot rutina in običajno, a v resnici je to grozno dejstvo, ki je zelo čustveno in moreče," je povedala igralka.

S svojo igralsko kolegico se strinjata še dve akterki predstave, ki priznavata, da je prav zato danes zelo aktualna. "Se mi zdi, da je družbenokritična, da je aktualna, hkrati pa v sebi nosi toliko veliko žanrov in to gledalca kar naprej drži budnega," je prepričana Tjaša Železnik. "Je družbeno angažirana predstava, kritična do sveta. Strašno veliko tem se dotika in vesela sem, da sem lahko bila v predstavi, ki mi je zelo všeč," pa je povedala Bernarda Oman.

buržoazija mgl predstava komedija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
24. 04. 2026 09.20
Buržoazija ima popoln stik z realnostjo. V njej vidi priložnist za izkoriščanje.
bibaleze
