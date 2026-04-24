Buržoazija: Predstava o ljudeh, ki nimajo stika z realnostjo

Komedija Buržoazija, ki so jo premierno uprizorili v MGL-u, je predstava o prikupno smešnih posameznikih, ki nimajo stika z realnostjo. In tega je, kot poudarja Iva Krajnc Bagola, žal tudi danes veliko v svetu. "Zadnjič sem nekje prebrala, da nekdo že 10 let ni bil v trgovini. To je morda minimalen, nepomemben podatek, a ta stik z realnostjo se mi zdi zelo pomemben. Zato pa tudi rečem, na eni strani gledamo v Instagram, gledamo malo hrane, pa malo mrtvih otrok, pa potem spet malo videov mačk, nato spet streljanje, zato se mi zdi, da je to postalo kot rutina in običajno, a v resnici je to grozno dejstvo, ki je zelo čustveno in moreče," je povedala igralka.
S svojo igralsko kolegico se strinjata še dve akterki predstave, ki priznavata, da je prav zato danes zelo aktualna. "Se mi zdi, da je družbenokritična, da je aktualna, hkrati pa v sebi nosi toliko veliko žanrov in to gledalca kar naprej drži budnega," je prepričana Tjaša Železnik. "Je družbeno angažirana predstava, kritična do sveta. Strašno veliko tem se dotika in vesela sem, da sem lahko bila v predstavi, ki mi je zelo všeč," pa je povedala Bernarda Oman.
