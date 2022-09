Butične zabave streljaj od prestolnice, na njih se srečujejo tudi naši estradniki

Vročici petkove noči, streljaj od mestnega vrveža, se je predajal tudi glasbenik Miha Guštin- Gušti. Skupaj z ženo Chantal sta uživala v izbrani kulinariki in ritmih glasbene kolegice Neishe. Romantični pobeg sta si privoščila še Miki Vlahovič in žena Petra. Da je to kraj, ravno prav umaknjen od radovednih pogledov, ki ponuja intimno doživetje vrhunske glasbe in kulinarike, se je strinjal udeleženec 4. sezone šova Znan obraz ima svoj glas in 3. sezone MasterChef Slovenija, Klemen Mramor – Clemens. Dobre volje in srčnega smeha ni manjkalo niti za mizo, kjer se je smukala žirantka šova Znan obraz ima svoj glas, Ana Marija Mitič. Oblikovalka torbic Teja Jeglič se je zabavi pridružila med tem, ko je čakala sina, da se spozna z igro golfa. Med gosti sta bili še pisateljica Azra Širovnik in igralka Lara Jankovič, slednjo trenutno lahko spremljamo v seriji Sekirca v med. Manjkali pa niso niti športniki. Na prijetno druženje sta prišla nogometni reprezentant Zlatan Ljubijankić in prijatelj Matic Lukman, sicer nogometni kondicijski trener. Da mu je pri srcu slovenska glasba in da ni prvič na golf igrišču, je zbranim, med katerimi je bila tudi znana influencerka in manekenka Nika Kar, razlagal pevec Tilen Lotrič. Znani slovenski model Domen Dobravec pa je prišel v družbi izbranke.