Bychkova v drzni obleki, na rdeči preprogi tudi slovenski kreaciji

Slovensko-ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova in njen soplesalec iz britanskega plesnega šova Strictly Come Dancing, nogometašDavid James, sta se udeležila podelitve nagrad Pride Of Britain, kjer nagradijo hrabre Britance, ki na svoj način pomagajo brez pomislekov in se na težke situacije vedno pogumno odzovejo.

30-letna Nadiya je za to priložnost izbrala drzno prosojno obleko, ki je več razkrila kot zakrila. Pod elegantno oprijeto obleko se je podpisala modna hiša Yevgen Frolov.