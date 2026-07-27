Castle Festival v znamenju dobre glasbe, ritmov in nepozabnega vzdušja

Minuli teden se je ob Kolpi odvil Castle festival. "Imamo dobro pijačo, dobro družbo, dobro vreme," je dejala ena od obiskovalk dogodka. "Zelo rad hodim na festivale, se mi zdi, da je to nek odličen način, kako čim več izvajalcev, ki so ti všeč, slišati naenkrat. Dejansko da nastopam na nekem takem festivalu, je pa prvič," je dejal član zasedbe LPS Filip Vidušin.

Velika ljubitelja festivalov sta tudi člana zasedbe MRFY, ki menita, da se Slovenija lahko pohvali s kakovostno festivalsko ponudbo. "Lahko bi jih bilo več, ja, ampak Slovenija je lepa mala država, imamo par festivalov, ki so dobri in kamor radi pridemo, in še vedno se mi zdi dovolj, ampak ja, drugače, važno, da tisti, ki so, da so dobri," je povedal Gregor Strasbergar, član skupine MRFY.

"Je bilo zelo dobro, smo kampirali že od srede, tako da smo si res to izkušnjo vzeli. Vzdušje je fajn, ljudje so fajn, reka je hladna, tako kot je, ampak zelo je dobro, vzdušje in na splošno biti tako v kampu," je dodal Vidušin.