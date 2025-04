'Če bi nam narava dajala WiFi, bi jo čuvali, kisik pa je malo samoumeven'

Včeraj so s tradicionalnim čiščenjem Ljubljanice sklenili spomladansko okoljsko akcijo Za lepšo Ljubljano. V akciji so sodelovali potapljači Društva za podvodne aktivnosti Vivera, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in številni drugi. Dogodka se je skupaj z igralko serije Skrito v raju , Aleksandro Balmazović udeležila tudi Ota Širca Roš .

"Že od malega imam to v sebi, moj oče je bil zdravnik in je moralo biti vse sterilno in je imel to neko maniro, nek tik, da je hodil po mestu in pobiral odpadke. Jaz se včasih počutim kot smetar, ker če vidim kakšno steklenico, ne morem zdržati, da je ne pospravim, tudi v večjih mestih, kjer pa bi to lahko bilo tudi 14-urno delo," je povedala igralka.

"Če vidim kako večjo stvar, ne morem mimo, ker mi je grozno. Imaš koš, zakaj ne vržeš tja. V morju recimo, to mi je tako grozno, ti se kopaš v nečem in dodajaš smeti v svoj ambient, v svoj habitat ... Narava ne pripada nam, mi pripadamo njej," je dodala in poudarila: "Če bi nam narava dajala WiFi, bi jo vsi čuvali, kisik pa je malo samoumeven."