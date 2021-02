'Če ne čutiš gledalca, kako diha s tabo, je res čudno'

V novi predstaviTišina med namispremljamo tri različne zgodbe, ki se v mestu prepletejo neke noči, ko nizko na nebu sveti polna luna, v zraku pa še vedno visi grožnja okužbe, grožnja razpada. To so tri zgodbe o ljudeh, ki bi morali biti intimno povezani in ki so to morda nekoč celo bili, zdaj pa med njimi vladajo zamere, strahovi in odtujenost. Razkrivajo se družinske skrivnosti in frustracije. V vseh zgodbah so prisotna mejna psihična stanja in odkloni od nekoč veljavnih družbenih norm. Intimni odnosi so še komaj vzdržni. Posamezniki so ujeti v svoje osebne stiske, iz katerih ne vidijo izhoda, med seboj si ne znajo pomagati, drug pri drugem zaman iščejo oporo, saj vsak bije svoj boj za obstanek.

Tri zgodbe med seboj usodno preplete naključni dogodek v zakotni mestni ulici, ki jo razsvetljuje le soj polne lune. Na istem kraju se znajdejo telesa, ki bi v tistem trenutku morala biti čisto nekje drugje.

V predstavi igrajo Primož Pirnat, Gaber K. Trseglav, Karin Komljanec, Bernarda Oman, Judita Zidar, Lotos V. Šparovec, Ajda Smrekar, Mojca Funkl, Tanja Dimitrievska, Mia Skrbinac k. g. in Lovro Zafred k. g.

Dober teden pred spletno premiero so nam igralci zaupali, kako je potekal proces študija v teh časih.

"Prav gotovo je izziv v teh časih postavljati predstavo. V časih, ko smo ločeni od normalnosti in nam drugi predstavljajo grožnjo. Vendar ko stopimo na oder, je naenkrat vse kakor mora biti (razen nekaj zoprnih mask na obrazih). Počutim se priviligirano. Da lahko opravljam svoj poklic. Da sem med ljudmi, med kolegi. In sem sprejela dejstvo, da pač nekaj časa bodo dvorane prazne. Se pa veselim dneva, ko bo spet vse po starem. Ko se ljudje vrnejo v teater in si vzamejo nazaj, kar jim pripada. Do takrat pa potrpežljiv ples s kamero. Ostanite zdravi,"je povedala Judita Zidar, ki smo jo na POP TV lahko spremljali v televizijski uspešnici Usodno vino.