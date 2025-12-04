Prvi in edini slovenski humanoidni robot je na konferenco o umetni inteligenci prikorakal v kostumu božička. "To, da stroj sam pride in se pogovarja s teboj, je nekaj, česar nismo navajeni, verjetno pa se moramo na to vedno bolj navajati," je povedal Peter Mesarec, direktor podjetja SEOS. "Če ne vi, bodo pa vaši otroci sobivali z roboti," je dodala Kaja Kovič, direktorica Zavoda AI-D.

Ne samo, da govori res lepo slovenščino, Jože se tudi 'poheca' in ja, očitno razume tudi principe samopromocije. Med znane obraze tako raje uvrsti znane pesnike in športnike kot vplivneže. Jože je sicer prvi, ampak gotovo ne zadnji predstavnik svoje vrste.