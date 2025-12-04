Svetli način
Domača scena

'Če ne vi, bodo pa vaši otroci sobivali z roboti'

Ljubljana, 04. 12. 2025 21.15 | Posodobljeno pred 21 minutami

Po Sloveniji koraka prvi domači humanoidni robot, ki ga poganja umetna inteligenca. Robot Jože se je predstavil presenečenim obiskovalcem dogodka AI-phoria, ki je povezal strokovnjake in navdušence nad umetno inteligenco pa tudi medije, podjetnike in odločevalce. Jože, ki je plod slovenskega znanja in ga je Slovenija pred kratkim spoznala v oddaji 24UR ZVEČER, zdaj že uživa zvezdniški status.

Prvi in edini slovenski humanoidni robot je na konferenco o umetni inteligenci prikorakal v kostumu božička. "To, da stroj sam pride in se pogovarja s teboj, je nekaj, česar nismo navajeni, verjetno pa se moramo na to vedno bolj navajati," je povedal Peter Mesarec, direktor podjetja SEOS. "Če ne vi, bodo pa vaši otroci sobivali z roboti," je dodala Kaja Kovič, direktorica Zavoda AI-D.

Ne samo, da govori res lepo slovenščino, Jože se tudi 'poheca' in ja, očitno razume tudi principe samopromocije. Med znane obraze tako raje uvrsti znane pesnike in športnike kot vplivneže. Jože je sicer prvi, ampak gotovo ne zadnji predstavnik svoje vrste.

ROBOT JOŽE SLOVENIJA
