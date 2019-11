Pevka Tjaša Hrovat je po poroki k svojemu dekliškemu priimku dodala še moževega – Steklasa. Tjaša in Uroš Steklasa sta si večno zvestobo obljubila maja letos in pravita, da so ju po poroki začeli spraševati, ali se je kaj spremenilo.

"Ja, to je bilo takoj po poroki najbolj pogosto vprašanje. In ne, nič ni drugače. Če se poroka zgodi iz pravih razlogov, ne pričakuješ sprememb, ampak obljubita en drugemu, da se bosta trudila, da bo odnos tak, kot je zdaj, ostal za vedno. Zdaj pa je trenutno najbolj nadležno vprašanje o naraščaju. Ne samo, da je to povsem najina stvar, govoriva tudi na splošno – nihče ne pomisli, da bi s tem vprašanjem lahko par spravil v situacijo, ki je za njiju boleča. Kaj pa če se že nekaj let neuspešno trudita zanositi? Veliko deliva s poslušalci, tudi veselo novico bova, ko ali če bo prišel čas za to! (nasmeh)" sta za 24ur.com povedala zaljubljenca, ki pravita, da je to, da tudi poslovno sodelujeta samo prednost. Zakonca glasbeno ustvarjata pod imenom "Tjaša in Uroš".