Celjski grad gostil potopitveno gledališče: 'Gledalci soustvarjajo zgodbo'

"Že začetek predstave je malo misteriozen. Gledalci dobijo takšne maske in postaneš del predstave, v kateri izbiraš svojo zgodbo, svojo pot, potuješ z likom, s katerim želiš. Si skoraj upam trditi, da nikogar ne postavljamo v zadrego in je to en sam užitek za gledalca," nam je zaupala igralka Tina Gorenjak , igralec Luka Bokšan pa je dodal: "Zdelo se nam je pomembno, da pričaramo čim bolj avtentično na gradu. In seveda grofje so jahali tudi konje in moj lik Friderik je bil tudi znan vojskovodja in jahač. Gledalci lahko pobožajo konja, lahko se dotikajo tudi nas, se vključujejo v predstavo, nam postavljajo vprašanja."

Celjski grad je bil znova prizorišče uprizoritve potopitvenega gledališča Celjski vsi. V predstavi, v kateri gledalci ne le opazujejo, ampak postanejo del zgodbe Celjskih grofov, je pod režisersko taktirko in v koreografiji Aleksandra Saše Ilića iz Srbije nastopilo več kot 20 igralcev, plesalcev in performerjev. V večini je šlo za umetnike, ki izvirajo iz Celja ali pa so s Celjem povezani preko ustvarjanja. V svojih vlogah so po besedah organizatorja dokazali, da potopitveno gledališče ni zgolj predstava, temveč celostno doživetje, ki nagovarja čute, prebuja domišljijo in ustvarja čustveno vez med gledalcem in zgodbo.

"Z unikatnimi produkcijami bogatimo lokalni, regionalni in nacionalni kulturni prostor ter publiki omogočamo dostopnost do raznolikih kulturnih vsebin na edinstvenih prizoriščih, med katera nedvomno sodi Celjski grad," je o produkciji potopitvenega gledališča Celjski vsi povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

"V predstavi Celjski vsi se obiskovalci svobodno gibajo po celotnem poslopju Celjskega gradu in se sami odločajo, katerim prizorom z liki iz zgodbe Celjskih grofov bodo sledili. Dogajanje se vzporedno odvija na več prizoriščih, gledalci pa so povabljeni, da sami raziskujejo, odkrivajo in soustvarjajo zgodbo. Meja med odrom in občinstvom popolnoma izgine – dogajanje se razlije okoli njih, skozi njih in z njimi. Nekateri prizori so celo ustvarjeni ekskluzivno le za enega gledalca," je o formi potopitvenega gledališča povedala Mojca Majcen, avtorica idejne zasnove in asistentka koreografije ter izpostavila, da gledalci, zgodbo doživljajo z vsemi čuti: "Preko dotika, vonjav, prostora, rekvizitov in bližine igralcev. Vsak gib, vsak pogled, vsaka odločitev jih vodi po drugačni poti, kar posledično prinaša vedno novo, enkratno in neponovljivo izkušnjo."

Po besedah režiserja in koreografa Aleksandra Saše Ilića letošnja izvedba predstav Celjski vsi prinesla tudi vsebinske osvežitve. V dogajanje je bilo vključenih nekaj novih likov, ki so bili tesno povezani z rodbino Celjskih. Ti so v zgodbo vnesli nove spletke, zaplete in presenečenja, kar je dodatno obogatilo izkušnjo gledalcev. Skupinski prizori, ki so jih v preteklih izvedbah večinoma videli vsi obiskovalci, so tokrat bili nekoliko drugačni, vsebinsko in igralsko osveženi z vključitvijo novih likov. Ekipi več kot 20 igralcev, plesalcev in performerjev, ki iz Celja izvirajo ali pa so s Celjem povezani preko ustvarjanja, se je pridružilo pet novih likov, 2-urno ceremonijo ob podelitvi mestnih pravic, zakusko in zabavo pa so tudi letos zaznamovala presenečenja in avtorska glasba Leona Firšta.