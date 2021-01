Čemu smo se najbolj smejali in v katerih šovih smo lahko uživali?

Kljub vsem tegobam, ki nam jih je prineslo leto 2020, smo se v njem marsikdaj tudi nasmejali. Ob ustreznih zdravstvenih ukrepih smo se lahko udeležili nekaterih koncertov, spet druge smo lahko spremljali kar s kavča. Najhuje je leto 2020 udarilo po slovenski filmski produkciji. Kako in koliko smo se zabavali, čemu smo se najbolj smejali, kako smo poslušali glasbo in v katerih šovih uživali? Ekipa POP IN je zbrala vse podatke. In to v pižamah in trenirkah.

icon-expand