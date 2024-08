Cene Prevc bo čez en teden stopil na oder Panč festivala

Prevčev mentor je doktor Uroš Kuzman, ki je o Cenetu povedal: "On se ponavadi najprej odrine in šele potem razmišlja kako bo pristal. Ni ga bilo težko prepričati, da se je za to odločil. Vemo, da ni končal faksa, kar nam pove, da se ne uči rad. Zato smo sedaj še malo pod pritiskom."

"Uroša moram popraviti, jaz se v resnici zelo rad učim. V osnovni šoli bi me verjetno označili kar za 'piflarja'. Če se besedila ne bom naučil, bi lahko to pripisal situaciji, ki jo imam okoli gostinskega obrata, ki mi ga je uspelo zagnati in zahteva veliko časa in truda," je dejal Cene Prevc in dodal: "Mislim, da se je v sedmih mescih prenove nabralo, kar za celo monokomedijo materiala."

Učita ga Uroš in Andrej Težak Tešky. "Uroš je spontano postal neke vrste mojega mentorja. Jaz nekaj napišem, se dobiva in v dveh urah on vse postavi na glavo, polovico doda in dobimo nekaj smiselnega," je še povedal nekdanji smučarski skakalec in dodal: "Teškya sem omenil, ker je organizator festivala in je bil tisti, ki me je povabil. Lahko bi rekli, da je on krivec, da sem pristal tukaj."